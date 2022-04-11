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Бастрыкин поручил возбудить дело против украинской актрисы Курилец из-за угроз

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении украинской актрисы Андрианны Курилец, которая в социальном рекламном ролике призывала к насилию в отношении офицеров ВС России.
RT на русском
Как стало известно, на Украине сняли социальную рекламу наподобие видеороликов, которые создавали боевики запрещенной в РФ организации "Исламское государство".
ТАСС
В рекламе Курилец озвучивает экстремистские высказывания и с улыбкой перерезает мужчине горло серпом.
Взгляд.ру
По данным следствия, Наливайченко заявил в эфире одного из украинских телеканалов о намерении властей "физически ликвидировать участников российской военной операции по завершении боевых действий".
Газета.Ru

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Бастрыкин поручил возбудить дело против украинской актрисы за призывы к насилию над россиянами
Взгляд.ру09:25
Бастрыкин поручил возбудить дело против украинской актрисы Курилец из-за угроз
RT на русском09:23
СКР возбудит дело в отношении украинской актрисы за русофобские высказывания
Известия09:01
СК России возбудил дело против украинской актрисы из видео про «убийство» российского морпеха
Комсомольская правда09:20
Глава СК Бастрыкин поручил завести дело на украинскую актрису Курилец за русофобский ролик
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Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить дело против украинской актрисы за призывы к насилию
Lenta.ru09:23
СК возбудит дело против украинской актрисы за призывы к насилию над российскими офицерами
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