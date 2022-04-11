Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении украинской актрисы Андрианны Курилец, которая в социальном рекламном ролике призывала к насилию в отношении офицеров ВС России.
Канада обучала представителей националистического полка "Азов" (против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело) в рамках тренировочной миссии UNIFIER на Украине, сообщает радиостанция Radio-Canada со ссылкой на документы и фотографии.
Президент Владимир Путин во время совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов поручил правительству разработать меры о дополнительном увеличении или индексации пенсий, зарплат сотрудникам государственных и муниципальных учреждений, социальных выплат.