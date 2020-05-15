с чего всё началось

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителям всех следственных подразделений ведомства в регионах проверить факты невыплаты денежных компенсаций медработникам, которые задействованы в оказании помощи пациентам с COVID-19.

Общество Путин озвучил новые поручения по ситуации с коронавирусом в России Президент РФ Владимир Путин дал правительству и региональным властям новые поручения в связи с ситуацией с новым коронавирусом в стране.

Происшествия В Петербурге пассажир ударил работника метро за просьбу надеть маску В Санкт-Петербурге полиция возбудила уголовное дело на мужчину, который ударил работника подземки в ответ на просьбу надеть медицинскую маску, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по городу и Ленинградской области. 776

Политика В NASA скорректировали позицию относительно участия России в лунном проекте Напомним, в начале мая агентство Reuters сообщало, что документ станет отправной точкой для создания вокруг будущих баз на Луне «зон безопасности», которые «предотвратят вмешательство со стороны стран-конкурентов или компаний, работающих в непосредственной близости» при реализации проекта по добыче ресурсов. 1

Футбол Судья признал ошибку с забитым «Реалом» в финале Лиги чемпионов голом Британский футбольный арбитр Марк Клаттенбург, работавший на финале Лиги чемпионов «Реал» — «Атлетико» в Милане в 2016 году, заявил в интервью Daily Mail, что первый гол во встрече был забит с нарушением правил.

Экономика С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой Банк России обновил правила ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой организациями, ИП и физлицами.

Политика Источники: Россия запросила обсуждения в СБ ООН вторжения в Венесуэлу Россия попросила обсудить в понедельник в Совбезе ООН ситуацию с попыткой вооруженного вторжения в Венесуэлу, сообщил РИА Новости источник в СБ. "Россия запросила заседание Совбеза на понедельник на вторую половину дня по теме угрозы миру и безопасности, чтобы обсудить попытку военного вторжения в Венесуэлу", - сказал источник. 5

Политика Трамп заявил, что вакцина от коронавируса может быть бесплатной Вашингтон, 16 мая 2020, 00:49 — REGNUM Вакцина от нового коронавируса, которую разрабатывают американские специалисты, может распространяться в будящем бесплатно, заявил президент США Дональд Трамп 15 мая в ходе пресс-конференции. 2

Экономика В России резко сократился прирост сбережений граждан Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. 512

Политика Белоруссия закупила американскую нефть Министр Белоруссии подчеркнул, что осуществление поставок американской нефти является частью государственной стратегии по диверсификации источников и обеспечению устойчивой работы национального нефтеперерабатывающего комплекса. 937

Гаджеты Samsung представила уникальный квантовый смартфон Galaxy A Quantum В бизнес-партнерстве с корейским мобильным оператором SK Telecom компания Samsung Electronics представила первый в мире квантовый смартфон Galaxy A Quantum. 3

Общество Агаларов ответил ведущему «Эха» на оценку стоимости госпиталя в «Крокусе» Президент Crocus Group Араз Агаларов написал письмо на имя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, в котором прокомментировал оценку ведущего Сергея Пархоменко стоимости госпиталя для пациентов с COVID-19, развернутого в «Крокус Экспо».

Здоровье Макрон выслушал гневные тирады медсестер при посещении госпиталя Президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден выслушать в пятницу во время посещения в Париже госпиталя Питье-Сальпетрьер резкую критику двух медсестер из-за отношения государства к здравоохранению, сообщил телеканал BFMTV.

Технологии Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя. 47

Общество Скончался представитель Ирана при ОПЕК Представитель Ирана при ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили умер в возрасте 68 лет. Как сообщает IRNA, он скончался в больнице Тегерана.

Энергетика «Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту Соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, но транзит продолжится, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу «Газпрома». 868