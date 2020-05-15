Коронавирус

ИзвестияИзвестияБастрыкин поручил возбуждать дела при невыплатах надбавок медикам

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителям всех следственных подразделений ведомства в регионах проверить факты невыплаты денежных компенсаций медработникам, которые задействованы в оказании помощи пациентам с COVID-19.
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с чего всё началось
Он потребовал «максимально оперативной реакции» и «незамедлительного возбуждения уголовных дел» при наличии оснований, сообщила
 официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Коммерсантъ17:48

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СК будет возбуждать дела по невыплатам надбавок медикам

Российская газета16:37

Бастрыкин распорядился возбуждать дела из-за невыплат надбавок медикам

Интерфакс15:47

Бастрыкин поручил возбуждать дела при невыплатах надбавок медикам

Известия16:02

В России поручили заводить уголовные дела при невыплате надбавок медикам

Lenta.ru16:14

Бастрыкин поручил возбуждать дела при невыплатах надбавок врачам

РИА Новости15:40

Бастрыкин поручил проверить факты невыплат денежных компенсаций медикам

ТАСС15:33

СК будет возбуждать дела при невыплатах доплат врачам

Московский Комсомолец16:21
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Общество

Эксперты Роскачества нашли в пельменях сальмонеллу и кишечную палочку

Мойка78 02:54
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Общество

Путин озвучил новые поручения по ситуации с коронавирусом в России

Президент РФ Владимир Путин дал правительству и региональным властям новые поручения в связи с ситуацией с новым коронавирусом в стране.
Экономика сегодня 18:40
Происшествия

В Петербурге пассажир ударил работника метро за просьбу надеть маску

В Санкт-Петербурге полиция возбудила уголовное дело на мужчину, который ударил работника подземки в ответ на просьбу надеть медицинскую маску, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по городу и Ленинградской области.
Общественное телевидение России 04:23
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Происшествия

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru 11:46
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Политика

В NASA скорректировали позицию относительно участия России в лунном проекте

Напомним, в начале мая агентство Reuters сообщало, что документ станет отправной точкой для создания вокруг будущих баз на Луне «зон безопасности», которые «предотвратят вмешательство со стороны стран-конкурентов или компаний, работающих в непосредственной близости» при реализации проекта по добыче ресурсов.
REGNUM 19:35
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Футбол

Судья признал ошибку с забитым «Реалом» в финале Лиги чемпионов голом

Британский футбольный арбитр Марк Клаттенбург, работавший на финале Лиги чемпионов «Реал» — «Атлетико» в Милане в 2016 году, заявил в интервью Daily Mail, что первый гол во встрече был забит с нарушением правил.
РБК 03:28
Экономика

С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой

Банк России обновил правила ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой организациями, ИП и физлицами.
Бухгалтерия.ру вчера в 07:54
Армия и оружие

Источник рассказал о начале производства Су-35 в России для Египта

Источник рассказал ТАСС,что в России началось производство новейших истребителей Су-35 для Египта.
Газета.Ru 20:41
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Кино

«Новые мутанты» от Disney выйдут в прокат 28 августа

Кинокомпания Disney заявила о дате проката фильма "Новые мутанты". Согласно опубликованной информации, релиз состоится 28 августа 2020 года.
Discover24 вчера в 04:28
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Общество

Минобрнауки прокомментировало информацию о домогательствах МГУ

Известия 11:41
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Политика

Источники: Россия запросила обсуждения в СБ ООН вторжения в Венесуэлу

Россия попросила обсудить в понедельник в Совбезе ООН ситуацию с попыткой вооруженного вторжения в Венесуэлу, сообщил РИА Новости источник в СБ. "Россия запросила заседание Совбеза на понедельник на вторую половину дня по теме угрозы миру и безопасности, чтобы обсудить попытку военного вторжения в Венесуэлу", - сказал источник.
РИА Новости 00:06
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Политика

Трамп заявил, что вакцина от коронавируса может быть бесплатной

Вашингтон, 16 мая 2020, 00:49 — REGNUM Вакцина от нового коронавируса, которую разрабатывают американские специалисты, может распространяться в будящем бесплатно, заявил президент США Дональд Трамп 15 мая в ходе пресс-конференции.
REGNUM 17:49
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Экономика

В России резко сократился прирост сбережений граждан

Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 06:40
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Общество

Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови

Больше всего подвержены заболеванию коронавирусом люди со второй группой крови, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 10:58
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Политика

Белоруссия закупила американскую нефть

Министр Белоруссии подчеркнул, что осуществление поставок американской нефти является частью государственной стратегии по диверсификации источников и обеспечению устойчивой работы национального нефтеперерабатывающего комплекса.
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Происшествия

Анатолию Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства

Быкова задержали по подозрению в организации двойного убийства 7 мая, суд арестовал его до 4 июля.
Ведомости 06:00
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Гаджеты

Samsung представила уникальный квантовый смартфон Galaxy A Quantum

В бизнес-партнерстве с корейским мобильным оператором SK Telecom компания Samsung Electronics представила первый в мире квантовый смартфон Galaxy A Quantum.
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
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Общество

Агаларов ответил ведущему «Эха» на оценку стоимости госпиталя в «Крокусе»

Президент Crocus Group Араз Агаларов написал письмо на имя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, в котором прокомментировал оценку ведущего Сергея Пархоменко стоимости госпиталя для пациентов с COVID-19, развернутого в «Крокус Экспо».
РБК 12:39
Здоровье

Макрон выслушал гневные тирады медсестер при посещении госпиталя

Президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден выслушать в пятницу во время посещения в Париже госпиталя Питье-Сальпетрьер резкую критику двух медсестер из-за отношения государства к здравоохранению, сообщил телеканал BFMTV.
Интерфакс 19:59
Технологии

Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками

Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.
Astera 12:02
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Общество

Скончался представитель Ирана при ОПЕК

Представитель Ирана при ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили умер в возрасте 68 лет. Как сообщает IRNA, он скончался в больнице Тегерана.
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Здоровье

Власти решили пока не ослаблять в Алтайском крае режим ограничений

Эпидемиологическая обстановка в Алтайском крае пока не позволяет смягчить режим ограничительных мероприятий, сообщил губернатор региона Виктор Томенко.
Ugpressa.ru 14:32
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Армия и оружие

NI: Иран преуспел в модернизации старых советских танков

Модернизированные Ираном советские танки стали популярны на Ближнем Востоке и в странах Африки.
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Экономика

Основатель Alibaba перестал быть самым богатым человеком Китая

Коммерсантъ вчера в 14:56
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Экономика

Лукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»

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Технологии

Сеть Facebook приобрела сервис анимированных изображений Giphy

Московский Комсомолец 11:24
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Энергетика

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, но транзит продолжится, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».
РБК 13:21
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Авто

В России ужесточаются требования ввоза праворульных машин

Таможенная пошлина за ввоз праворульной легковой машины с 1 июля может вырасти до 1,5 евро за кубический сантиметр, объем двигателя которого не превышает 1 литр.
Новые автомобили 12 мая в 22:34
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Татьяна Брухунова: «Умная женщина не может быть некрасивой»

Ведь умная женщина не может быть некрасивой.
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