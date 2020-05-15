Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиБастрыкин поручил возбуждать дела при невыплатах надбавок врачам

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбуждать уголовные дела при невыплате доплат медикам, работающим с коронавирусом, если имеются основания, сообщается на сайте СК.
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Светлана Петренко
Он потребовал от следователей максимально оперативной реакции на подобные факты и незамедлительного возбуждения уголовных дел при наличии на то оснований.
— Светлана ПетренкоТАСС 15:33
с чего всё началось
Он потребовал «максимально оперативной реакции» и «незамедлительного возбуждения уголовных дел» при наличии оснований, сообщила
 официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Коммерсантъ17:48

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СК будет возбуждать дела по невыплатам надбавок медикам

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СК будет возбуждать дела при невыплатах доплат врачам

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Бастрыкин поручил возбуждать дела при невыплатах надбавок медикам

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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 19:16, Ашберн
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