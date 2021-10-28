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Бастрыкин потребовал обосновать заключение под стражу врача Сушкевич

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации потребовал от подчиненных сотрудников повторно доложить обо всех установленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, а также представить обоснование избрания в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщается на сайте СКР.В источнике

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