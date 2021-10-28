"Председатель Следственного комитета Российской Федерации потребовал от подчиненных сотрудников повторно доложить обо всех установленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, а также представить обоснование избрания в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщается на сайте СКР.В источнике
Споры вокруг Дня Победы возникают из-за особой важности праздника для каждого россиянина и из-за того, что люди не могут решить, как его праздновать в современных реалиях, когда ветеранов и живых свидетелей тех событий остается все меньше.
Прививаться назальной вакциной от коронавируса нужно будет не чаще раза в полгода, заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.