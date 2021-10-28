Социолог Титков: споры из-за Дня Победы вызваны непониманием, каким он будет без ветеранов

Споры вокруг Дня Победы возникают из-за особой важности праздника для каждого россиянина и из-за того, что люди не могут решить, как его праздновать в современных реалиях, когда ветеранов и живых свидетелей тех событий остается все меньше.