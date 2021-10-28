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Бастрыкин потребовал обосновать заключение под стражу врача Сушкевич

Рошаль опубликовал в СМИ открытое письмо, в котором говорится о "необходимости прекращения уголовного преследования в отношении врача-неонатолога регионального перинатального центра города Калининграда, обвиняемой в убийстве ребенка в роддоме".
Интерфакс
По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом № 4 Калининграда поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика весом около 700 граммов.
РИА Новости
По версии следствия, в 2018 году Белая, будучи главным врачом калининградского роддома №4, подговорила Сушкевич ввести недоношенному младенцу с экстремально низкой массой тела смертельную дозу сульфата магния, чтобы не портить статистику роддома.
Дождь
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
В июне 2021 года Верховный Суд по ходатайству заместителя генерального прокурора перенёс повторное рассмотрение уголовного дела в отношении Белой и Сушкевич в Московский областной суд.
Новый Калининград.Ru

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