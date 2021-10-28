Рошаль опубликовал в СМИ открытое письмо, в котором говорится о "необходимости прекращения уголовного преследования в отношении врача-неонатолога регионального перинатального центра города Калининграда, обвиняемой в убийстве ребенка в роддоме".
По версии следствия, в 2018 году Белая, будучи главным врачом калининградского роддома №4, подговорила Сушкевич ввести недоношенному младенцу с экстремально низкой массой тела смертельную дозу сульфата магния, чтобы не портить статистику роддома.
"Многим авиакомпаниям США необходимы дополнительные права для пролета над воздушным пространством России, чтобы удовлетворить потребности рынка", - говорится в письме ассоциации, представляющей интересы крупнейших американских пассажирских и грузовых перевозчиков, среди которых American Airlines, Delta, United, FedEx, United Parcel.
Если гражданин приобрел жилье стоимостью менее двух миллионов рублей, то при покупке второй квартиры он может дополучить сумму налогового вычета, рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.