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РИА Новости
РИА Новости

Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит представление главы СК Александра Бастрыкина о возбуждении дела о покушении на мошенничество в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной, сообщается на сайте ВККС.В источнике
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НовостиВолгограда.ру

Волгоград, 11 сентября: карантин, старт выборов и Бастрыкин против Добрыниной

НовостиВолгограда.рувчера в 14:56
Высота 102

СК намерен возбудить дело в отношении волгоградской судьи Юлии Добрыниной

Высота 102вчера в 08:28
СоцИнформБюро

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела на волгоградскую судью Добрынину

СоцИнформБюровчера в 09:44
Блокнот Волгоград

Стало известно, когда будет принято решение о возбуждении уголовного дела на председателя райсуда Юлию Добрынину

Блокнот Волгоградвчера в 08:49
Остров Свободы (Os34.ru)

Генерал Бастрыкин требует возбудить уголовное дело на председателя районного суда в Волгограде: Добрыниной грозит 7,5 лет колонии

Остров Свободы (Os34.ru)вчера в 08:30
Волгоградская правда

СК может возбудить уголовное дело в отношении судьи из Волгограда

Волгоградская правдавчера в 10:21
V1.ru

Александр Бастрыкин потребовал уголовного дела над судьёй Волгограда Юлией Добрыниной

V1.ruвчера в 08:25

Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы
Ведомостивчера в 08:22
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МВД выяснило, чем занимался Навальный в Томске перед отравлением

Следователи УТ МВД России по СФО восстановили хронологию событий, предшествовавших отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального в Томске и его последующей госпитализации в одну из больниц Омска.
МВД выяснило, чем занимался Навальный в Томске перед отравлением
Mockva.ruвчера в 03:46
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В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новостивчера в 16:23
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В Японии предложили вернуть Курилы с помощью ядерных ракет

Токио и Москва не могут заключить этот документ из-за Курильских островов: Япония называет их своими "северными территориями", а Россия утверждает, что ее суверенитет над ними не подлежит сомнению.
Газета.Ruвчера в 05:43
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Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе

«Сразу после инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников», — передает агентство УНН.
Известиявчера в 15:16
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В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российские ракетный комплекс "Авангард" является "шедевром российской армии", боевые характеристики которого делают его "даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба", пишет китайский портал Sina.
Известия22:14
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Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда

Москва, 12 сентября 2020, 04:20 — REGNUM Заявление об «отравлении» блогера Алексея Навального более мощной версией «Новичка» назвал ерундой один из разработчиков яда Леонид Ринк в комментарии для РИА Новости.
REGNUM21:20
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Водители в России стали чаще отказываться от бензина Аи-95

Москва, 12 сентября 2020, 04:34 — REGNUM Бензин Аи-92 летом 2020 года автомобилисты в России покупали на 60% чаще, чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось, показало исследование, проведённое банком «Русский стандарт».
REGNUM21:34
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Космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля МКС

Представитель пресс-службы «Роскосмоса» сообщил РИА Новости, что следующий выход в открытый космос российских космонавтов с борта Международной космической станции, планирующийся до конца 2020 года, будет впервые выполнен из нового модуля.
RT на русском00:42
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Осборн Андерсон раскритиковал Кучерова за удар по ногам Пажо

Серебряный призер зимних Олимпийских игр и чемпионата мира Осборн Андерсон отреагировал на поступок российского нападающего «Тампы» Никиты Кучерова в концовке третьего матча финала конференции против «Айлендерс».
Спорт-Экспресс00:24

Ключевого фигуранта дела Фургала выпустили из СИЗО под домашний арест

Именно Мистрюков дал признательные показания о том, что Фургал является одним из организаторов убийства и покушения на убийство хабаровских бизнесменов Олега Булатова и Александра Смольского в 2004-2005 годах.
ProUfu.ru10 сентября в 09:41
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