Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной
Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит представление главы СК Александра Бастрыкина о возбуждении дела о покушении на мошенничество в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной, сообщается на сайте ВККС.В источнике
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Волгоград, 11 сентября: карантин, старт выборов и Бастрыкин против Добрыниной
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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела на волгоградскую судью Добрынину
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Генерал Бастрыкин требует возбудить уголовное дело на председателя районного суда в Волгограде: Добрыниной грозит 7,5 лет колонии
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