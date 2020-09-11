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РИА Новости
РИА Новости

Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит представление главы СК Александра Бастрыкина о возбуждении дела о покушении на мошенничество в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной, сообщается на сайте ВККС.В источнике
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REGNUM

Бастрыкин требует возбудить дело против волгоградской судьи Добрыниной

REGNUM01:12
НовостиВолгограда.ру

Волгоград, 11 сентября: карантин, старт выборов и Бастрыкин против Добрыниной

НовостиВолгограда.рувчера в 14:56
Высота 102

СК намерен возбудить дело в отношении волгоградской судьи Юлии Добрыниной

Высота 102вчера в 08:28
Блокнот Волгоград

Стало известно, когда будет принято решение о возбуждении уголовного дела на председателя райсуда Юлию Добрынину

Блокнот Волгоградвчера в 08:49
Остров Свободы (Os34.ru)

Генерал Бастрыкин требует возбудить уголовное дело на председателя районного суда в Волгограде: Добрыниной грозит 7,5 лет колонии

Остров Свободы (Os34.ru)вчера в 08:30
Волгоградская правда

СК может возбудить уголовное дело в отношении судьи из Волгограда

Волгоградская правдавчера в 10:21
V1.ru

Александр Бастрыкин потребовал уголовного дела над судьёй Волгограда Юлией Добрыниной

V1.ruвчера в 08:25

Запорожский автозавод начал выпуск автомобилей Groupe Renault

Отмечается, что перед началом производства автомобилей Groupe Renault на Запорожском автозаводе была проведена масштабная модернизация, чтобы предприятие соответствовало международным требованиям качества.
Тарантас Ньюс01:35
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В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»

Ситуацию с блогером Алексеем Навальным могут использовать как выдуманный повод, чтобы подорвать отношения России и Германии, заявил в беседе с телеканалом "360" член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
РИА Новости20:40
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ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
РБКвчера в 16:31
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Кучеров спровоцировал драку в концовке матча «Айлендерс» - «Тампа»

Российский форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров спровоцировал потасовку в третьем матче финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Йорк Айлендерс".
Газета.Ru01:47

Медведев уступил Тиму в полуфинале теннисного турнира US Open

Нью-Йорк, США, 12 сентября 2020, 08:24 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителю Австрии Доминику Тиму в полуфинальном поединке Открытого чемпионата США (US Open) по теннису, проходившем в Нью-Йорке.
REGNUM01:24