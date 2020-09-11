Юлия Высоцкая опубликовала романтичное фото с Андреем Кончаловским

Недавно известная актриса и телеведущая Юлия Высоцкая в своём профиле в Instagram опубликовала новое фото с отдыха в Венеции, где она проводит время с мужем Андреем Кончаловским.