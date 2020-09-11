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РИА Новости
РИА Новости

Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит представление главы СК Александра Бастрыкина о возбуждении дела о покушении на мошенничество в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной, сообщается на сайте ВККС.В источнике
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REGNUM

Бастрыкин требует возбудить дело против волгоградской судьи Добрыниной

REGNUM01:12
V1.ru

Александр Бастрыкин потребовал уголовного дела над судьёй Волгограда Юлией Добрыниной

V1.ruвчера в 08:25
Волгоградская правда

СК может возбудить уголовное дело в отношении судьи из Волгограда

Волгоградская правдавчера в 10:21
Блокнот Волгоград

Стало известно, когда будет принято решение о возбуждении уголовного дела на председателя райсуда Юлию Добрынину

Блокнот Волгоградвчера в 08:49
Остров Свободы (Os34.ru)

Генерал Бастрыкин требует возбудить уголовное дело на председателя районного суда в Волгограде: Добрыниной грозит 7,5 лет колонии

Остров Свободы (Os34.ru)вчера в 08:30
Высота 102

СК намерен возбудить дело в отношении волгоградской судьи Юлии Добрыниной

Высота 102вчера в 08:28
НовостиВолгограда.ру

Волгоград, 11 сентября: карантин, старт выборов и Бастрыкин против Добрыниной

НовостиВолгограда.рувчера в 14:56

Медведев уступил Тиму в полуфинале теннисного турнира US Open

Нью-Йорк, США, 12 сентября 2020, 08:24 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителю Австрии Доминику Тиму в полуфинальном поединке Открытого чемпионата США (US Open) по теннису, проходившем в Нью-Йорке.
REGNUM01:24

Microsoft разрешила спор о подставке Xbox Series X

Вашингтон, 11 сентября 2020, 22:59 — REGNUM Компания Microsoft ответила на вопрос о том, является ли съёмной круглая подставка, расположенная в нижней части Xbox Series X. Об этом 11 сентября сообщил портал Screen Rant.
REGNUMвчера в 15:59
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В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»

Ситуацию с блогером Алексеем Навальным могут использовать как выдуманный повод, чтобы подорвать отношения России и Германии, заявил в беседе с телеканалом "360" член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
РИА Новости20:40
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Мадуро заявил, что в Венесуэле задержали американского шпиона

Каракас, 12 сентября 2020, 02:50 — REGNUM Агент спецслужб США был задержан на одном из нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Венесуэлы в штате Фалькон, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро в эфире государственного телевидения.
REGNUM19:50
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Суд арестовал замглавы департамента Минпромторга Исаева

Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 13 октября замдиректора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.
Ведомостивчера в 12:24
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РБК: в России допустили введение бесплатного проезда в транспорте

Внедрение механизма "пользователь платит" произойдет с расчетом на стимулирование эксплуатации общественного транспорта и сокращение пользования личным транспортом в крупных городах.
РИА Новостивчера в 20:38
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Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24
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ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
РБКвчера в 16:31
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В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новостивчера в 16:23
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