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РБК
РБК

Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) по просьбе главы Следственного Комитета России Александра Быстрыкина рассмотрит вариант привлечения председателя Дзержинского районного суда города Волгограда Юлии Добрыниной к уголовной ответственности за мошенничество.В источнике
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НовостиВолгограда.ру

Волгоград, 11 сентября: карантин, старт выборов и Бастрыкин против Добрыниной

НовостиВолгограда.рувчера в 14:56
Волгоградская правда

СК может возбудить уголовное дело в отношении судьи из Волгограда

Волгоградская правдавчера в 10:21
Высота 102

СК намерен возбудить дело в отношении волгоградской судьи Юлии Добрыниной

Высота 102вчера в 08:28
Блокнот Волгоград

Стало известно, когда будет принято решение о возбуждении уголовного дела на председателя райсуда Юлию Добрынину

Блокнот Волгоградвчера в 08:49
Остров Свободы (Os34.ru)

Генерал Бастрыкин требует возбудить уголовное дело на председателя районного суда в Волгограде: Добрыниной грозит 7,5 лет колонии

Остров Свободы (Os34.ru)вчера в 08:30
СоцИнформБюро

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела на волгоградскую судью Добрынину

СоцИнформБюровчера в 09:44
V1.ru

Александр Бастрыкин потребовал уголовного дела над судьёй Волгограда Юлией Добрыниной

V1.ruвчера в 08:25

Кабмин переименовал Минкомсвязь в Минцифры

Правительство РФ изменило официальное сокращенное название Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с "Минкомсвязь России" на "Минцифры России", сообщили в пресс-службе правительства.
ТАССвчера в 09:34
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В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новостивчера в 16:23
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S&P спрогнозировало ухудшение состояния экономики Белоруссии

Рейтинговое агентство предупредило, что рейтинг Белоруссии может быть понижен в том случае, если граждане страны продолжат переводить вклады в иностранные валюты, а возможные кредиты от России и Китая не помогут решить долговые проблемы.
РБК20:54

Посольство направило в Госдеп ноту по поводу заключения Ярошенко

«С учётом имеющихся у Ярошенко хронических заболеваний считаем, что изменение места отбывания наказания может негативно сказаться на его физическом и психологическом состоянии здоровья.В этой связи с обращением родственников россиянина направили соответствующую ноту в Госдепартамент США с просьбой не менять место заключения К.В. Ярошенко», — заявил Антонов.
RT на русском21:18

Лавров считает подозрительным отъезд сопровождавших Навального в ФРГ

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на ТАСС, ранее в Министерстве внутренних дел рассказывали, что Марина Певчих, которая сопровождала оппозиционера Алексея Навального в поездке по Сибири, отказалась давать показания, после чего вылетела в Германию.
ToDay News Ufaвчера в 11:00
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РБК: в России допустили введение бесплатного проезда в транспорте

Внедрение механизма "пользователь платит" произойдет с расчетом на стимулирование эксплуатации общественного транспорта и сокращение пользования личным транспортом в крупных городах.
РИА Новостивчера в 20:38
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Минюст намерен привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Министерство юстиции России объявило о планах внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, представлявшего на суде по делу о смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, а также предложило возбудить дисциплинарное производство в отношении его коллеги Александра Добровинского, защищавшего интересы стороны пострадавших.
Газета.Ru10 сентября в 13:56
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