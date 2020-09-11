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РБК
РБК

Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) по просьбе главы Следственного Комитета России Александра Быстрыкина рассмотрит вариант привлечения председателя Дзержинского районного суда города Волгограда Юлии Добрыниной к уголовной ответственности за мошенничество.В источнике
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НовостиВолгограда.ру

Волгоград, 11 сентября: карантин, старт выборов и Бастрыкин против Добрыниной

НовостиВолгограда.рувчера в 14:56
Высота 102

СК намерен возбудить дело в отношении волгоградской судьи Юлии Добрыниной

Высота 102вчера в 08:28
СоцИнформБюро

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела на волгоградскую судью Добрынину

СоцИнформБюровчера в 09:44
Блокнот Волгоград

Стало известно, когда будет принято решение о возбуждении уголовного дела на председателя райсуда Юлию Добрынину

Блокнот Волгоградвчера в 08:49
Остров Свободы (Os34.ru)

Генерал Бастрыкин требует возбудить уголовное дело на председателя районного суда в Волгограде: Добрыниной грозит 7,5 лет колонии

Остров Свободы (Os34.ru)вчера в 08:30
Волгоградская правда

СК может возбудить уголовное дело в отношении судьи из Волгограда

Волгоградская правдавчера в 10:21
V1.ru

Александр Бастрыкин потребовал уголовного дела над судьёй Волгограда Юлией Добрыниной

V1.ruвчера в 08:25

Исследование показало, что россияне стали больше экономить на бензине

Бум внутреннего туризма в России из-за закрытых границ спровоцировал этим летом рост спроса на бензин, показало исследование банка "Русский стандарт", имеющееся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости20:27

Единая система ПВО стран СНГ пройдет проверку на боеготовность

По данным военного ведомства, 11 сентября более 130 командных пунктов и пунктов управления различного уровня семи государств СНГ приступили к совершенствованию взаимодействия органов управления объединенной системы ПВО стран Содружества.
Военное деловчера в 03:52
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«Ъ» сообщил о нехватке в бюджете средств на закупку дорогих лекарств

На закупки дорогостоящих лекарств в РФ не хватает средств из федерального бюджета, поэтому Минздраву приходится выдвигать дополнительные требования при расширении списка таких препаратов - в частности, ограничивать число пациентов, которые могут бесплатно получить их, пишет в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо министерства руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ.
Интерфаксвчера в 03:58
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Запорожский автозавод начал выпуск автомобилей Groupe Renault

Представители компании сообщили, что началу сборки автомобиля предшествовала масштабная модернизация предприятия и оборудования на нем. В настоящее время завод полностью соответствует всем нормам Groupe Renault и способен выпускать машины "международного уровня качества".
32CARS.ruвчера в 12:40
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Рогозин: модернизация плавучего космодрома может начаться в ноябре

Работы по восстановлению и модернизации плавучего космодрома «Морской старт» могут начаться в ноябре 2020 года, заявил генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в 5 выпуске видео «Линия генерального» на YouTube.
ИА Красная Весна17:48