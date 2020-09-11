Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) по просьбе главы Следственного Комитета России Александра Быстрыкина рассмотрит вариант привлечения председателя Дзержинского районного суда города Волгограда Юлии Добрыниной к уголовной ответственности за мошенничество.В источнике
Подробнее о событии
Волгоград, 11 сентября: карантин, старт выборов и Бастрыкин против Добрыниной
НовостиВолгограда.рувчера в 14:56
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела на волгоградскую судью Добрынину
СоцИнформБюровчера в 09:44
Стало известно, когда будет принято решение о возбуждении уголовного дела на председателя райсуда Юлию Добрынину
Блокнот Волгоградвчера в 08:49
Генерал Бастрыкин требует возбудить уголовное дело на председателя районного суда в Волгограде: Добрыниной грозит 7,5 лет колонии
Остров Свободы (Os34.ru)вчера в 08:30