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Бастрыкин предложил передать от Росгвардии МВД контроль за оборотом оружия и патронов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что контроль за оборотом оружия и патронов необходимо вернуть МВД из Росгвардии «в связи с рядом резонансных происшествий».
РБК
В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: бывший ученик гимназии №147 Ильназ Галявиев при входе в школу сначала взорвал самодельное взрывное устройство, а затем открыл стрельбу.
РИА Новости
В результате погибли шесть человек, еще ранения 47 человек получили ранения.
Коммерсантъ
В сентябре 2021 года на территории Пермского государственного университета вооруженный студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории кампуса.
Коммерсантъ

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Глава СК Александр Бастрыкин предложил вернуть контроль за оружием и патронами МВД
Lenta.ru21:51
Глава СК России Бастрыкин предложил вернуть из Росгвардии в МВД контроль за оружием
РИА Новости21:03
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Бастрыкин предлагает вернуть контроль за оружием из Росгвардии в МВД
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Глава СК Бастрыкин предложил вернуть МВД контроль за оборотом оружия
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Бастрыкин предложил вернуть из Росгвардии в МВД контроль за оружием
Коммерсантъ21:31
Бастрыкин предложил передать от Росгвардии МВД контроль за оборотом оружия и патронов
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