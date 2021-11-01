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Бастрыкин предложил ввести обязательную геномную регистрацию мигрантов

Все трудовые мигранты из стран ближнего зарубежья должны проходить геномную регистрацию, заявил председатель СК Александр Бастрыкин в интервью агентству «Интерфакс».
РБК
«В структуре преступности мигрантов наметились тенденции роста противоправных деяний, имеющих повышенную общественную опасность, в частности, экстремизма — на 33%, терроризма — на 26%, убийств — на 8%, изнасилований — на 5%», — заявил Бастрыкин.
РБК
По мнению Бастрыкина, следует ввести обязательную геномную регистрацию «всех трудовых мигрантов, въезжающих в Россию из стран ближнего зарубежья».
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В законе также должен быть прописан порядок взаимодействия правоохранительных органов с пограничниками.
News.ru

Подробнее о событии

Бастрыкин выступил за обязательную геномную регистрацию трудовых мигрантов
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