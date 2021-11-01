NI: Россия выйдет за рамки слов в адрес Киева после применения дрона Bayraktar в Донбассе

Автор статьи для журнала National Interest Марк Эпископос пригрозил Украине, что Россия может выйти за рамки резких слов после того, как в Донбассе появился и был использован ударный турецкий дрон Bayraktar.