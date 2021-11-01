«В структуре преступности мигрантов наметились тенденции роста противоправных деяний, имеющих повышенную общественную опасность, в частности, экстремизма — на 33%, терроризма — на 26%, убийств — на 8%, изнасилований — на 5%», — заявил Бастрыкин.
Россия с весны 2021 года находится в пятой фазе пандемии коронавируса, во время которой наблюдается очередной подъем заболеваемости, считает заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.
Автор статьи для журнала National Interest Марк Эпископос пригрозил Украине, что Россия может выйти за рамки резких слов после того, как в Донбассе появился и был использован ударный турецкий дрон Bayraktar.
Ранее вице-мэр Новосибирска Валерий Шварцкоп на сессии горсовета 27 октября заявил, что чиновникам, которые не поставят вакцину от коронавируса до 21 ноября или не переболели ковидом в течение полугода, помимо отстранения от работы перестанут платить.