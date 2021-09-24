Выручка Huawei от смартфонов в 2021 году упадёт как минимум на 30–40 млрд долларов

Китайская компания Huawei Technologies в этом году столкнётся с тем, что выручка от производства и продаж смартфонов в 2021 году упадёт как минимум на 30–40 млрд долларов, при этом новые направления роста вряд ли восполнят эту брешь в ближайшие несколько лет.