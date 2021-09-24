Власти Китая ужесточили регулирование рынка криптовалюты в июне, потребовав от организаций строго исполнять требования по ограничению рисков, связанных с биткойнами, Перед этим власти провинции Сычуань запретили подачу электроэнергии майнинговым компаниям.
Литовский завод азотных удобрений Achema, работающий в городе Йонава и являющийся крупнейшим в стране потребителем природного газа, вынужден из-за подорожания этого сырья сокращать производство и отправлять рабочих в неоплачиваемые отпуска.
Китайская компания Huawei Technologies в этом году столкнётся с тем, что выручка от производства и продаж смартфонов в 2021 году упадёт как минимум на 30–40 млрд долларов, при этом новые направления роста вряд ли восполнят эту брешь в ближайшие несколько лет.
Российский союз автостраховщиков (РСА) в своем сообщении в пятницу напомнил, что 1 октября, согласно постановлению правительства №275, истекает срок продления диагностических карт (ДК), содержащих заключение о соответствии автомобиля требованиям безопасности.