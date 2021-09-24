Будьте в Плюсе

Бастрыкин призвал ограничить демонстрацию сцен насилия на телевидении

Дмитрий Песков, комментируя слова Бастрыкина, заявил, что ограничение демонстрации сцен жестокости на федеральных каналах и в компьютерных играх нужно обсуждать серьезно.
Газета.Ru
По словам Бастрыкина, связь между сценами насилия и агрессией уже давно доказана.
Канобу
Утром 20 сентября студент юридического факультета открыл стрельбу в здании Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).
Известия
В результате инцидента погибли шесть человек, около 40 пострадали.
ТК Звезда

С чего всё началось

Бастрыкин: детей надо вытаскивать из интернета
20 сентября 18-летний студент-первокурсник устроил стрельбу в Пермском национальном исследовательском университете, жертвами которой стали шесть человек и около 40 пострадали.
ТАСС04:00

Подробнее о событии

Бастрыкин призвал ограничить демонстрацию сцен насилия на телевидении
Газета.Ru09:08
Глава СК Бастрыкин предложил ограничить показ жестоких сцен на федеральных телеканалах
Телеканал 360°04:42
Песков оценил предложение ограничить демонстрацию жестоких сцен на федеральных телеканалах
ТАСС06:52
В Кремле считают, что нужно серьезно обсуждать ограничение контента со сценами насилия
РИА Новости05:46
В Кремле поддержали идею Бастрыкина запретить жестокие видеоигры
URA.Ru05:57
Быстрыкин призвал ограничить показ сцен жестокости по федеральным каналам
Московский Комсомолец04:49
Бастрыкин предложил запретить сцены насилия на федеральном ТВ
РБК06:12

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