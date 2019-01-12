Происшествия

РБКРБКБастрыкин проконтролирует дело об убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин проконтролирует расследование убийства начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата в Москве 2 ноября. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Светлана Петренко
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, версии, мотивы убийства, ведется поиск подозреваемого.
— Светлана ПетренкоТК Звезда 00:15
с чего всё началось
Криминалистов центрального аппарата СКР примут участие в расследовании убийства руководителя Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД России по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщается на сайте
 комитета.
Коммерсантъ00:38

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Бастрыкин проконтролирует дело об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии

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Бастрыкин проконтролирует дело об убийстве главы центра «Э» Ингушетии

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Происшествия

Второй жертвой убийства главы Центра «Э» по Ингушетии стал его брат

Вторым погибшим в результате стрельбы на западе Москвы оказался брат убитого начальника центра по противодействию экстремизму Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
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