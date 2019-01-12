Происшествия

РБКРБКБастрыкин проконтролирует дело об убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин проконтролирует расследование убийства начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата в Москве 2 ноября. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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с чего всё началось
Криминалистов центрального аппарата СКР примут участие в расследовании убийства руководителя Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД России по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщается на сайте
 комитета.
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Бастрыкин проконтролирует дело об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии

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Бастрыкин проконтролирует дело об убийстве главы центра «Э» Ингушетии

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Центральный аппарат СКР подключился к расследованию убийства начальника Центра «Э» по Ингушетии

Коммерсантъ00:38
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Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов заявил, что Михаил Вилков, главный судья матча между "Зенитом" и московским ЦСКА, который прошел в Петербурге, должен был удалить нападающего петербуржцев Сердара Азмуна, сообщает ТАСС.
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Какие профессии поглотит искусственный интеллект в России

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Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев

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