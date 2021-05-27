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Бастрыкин: школа в Казани не охранялась из-за отказа родителей платить

Договор об охране казанской гимназии №175 не действовал, так как родители учеников отказывались платить. Об этом председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил 27 мая в ходе военно-научной конференции в Москве. По его словам, договор об охране был, но школу не охраняли.В источнике
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С чего всё началось

Бастрыкин раскритиковал обеспечение охраны в казанской гимназии

Глава СК Александр Бастрыкин раскритиковал ситуацию с охраной казанской гимназии, где в начале мая произошло массовое убийство.
РИА Новости05:25

Подробнее о событии

Кремль прокомментировал слова Бастрыкина о причинах трагедии в Казани

РЕН ТВ05:51

Бастрыкин раскритиковал обеспечение охраны в казанской гимназии

РИА Новости05:25

Бастрыкин назвал причиной трагедии в Казани отсутствие охраны из-за отказа родителей платить

Телеканал 360°04:41

Бастрыкин: трагедия в казанской школе случилась, потому что родители не платили за охрану

Коммерсантъ04:59

В Кремле отреагировали на слова Бастрыкина об охране школы в Казани

Известия05:51

Бастрыкин назвал причину массового убийства в казанской школе

Lenta.ru04:45

Бастрыкин обвинил в казанской трагедии родителей школьников, не плативших за охрану

БИЗНЕС Online05:05
Интересное

В Кремле заявили о дружелюбии России в ответ на слова президента Польши

Представитель Кремля выразил сожаление, что ненависть к России «застилает глаза» некоторым польским политикам, в том числе главе республики, и «не дает им возможности проявлять политическую мудрость».
РБК06:04

ФСБ предотвратила на Ставрополье две попытки терактов в преддверии майских праздников

ФСБ России предотвратила в Ставропольском крае в преддверии майских праздников две попытки терактов, которые готовили сторонники запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство".
ТАСС05:45