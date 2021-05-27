Договор об охране казанской гимназии №175 не действовал, так как родители учеников отказывались платить. Об этом председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил 27 мая в ходе военно-научной конференции в Москве. По его словам, договор об охране был, но школу не охраняли.

С чего всё началось Бастрыкин раскритиковал обеспечение охраны в казанской гимназии Глава СК Александр Бастрыкин раскритиковал ситуацию с охраной казанской гимназии, где в начале мая произошло массовое убийство. РИА Новости 05:25