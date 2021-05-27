Бастрыкин: школа в Казани не охранялась из-за отказа родителей платить
Договор об охране казанской гимназии №175 не действовал, так как родители учеников отказывались платить. Об этом председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил 27 мая в ходе военно-научной конференции в Москве. По его словам, договор об охране был, но школу не охраняли.В источнике
С чего всё началось
Бастрыкин раскритиковал обеспечение охраны в казанской гимназии
Глава СК Александр Бастрыкин раскритиковал ситуацию с охраной казанской гимназии, где в начале мая произошло массовое убийство.
РИА Новости05:25