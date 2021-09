В США обнаружили новый способ выявления коронавируса по голосу человека

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на журнал IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology, специалисты утверждают, что обнаружить у человека наличие коронавирусной инфекции можно с помощью его голоса.