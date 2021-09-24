Деструктивное влияние интернета приводит к трагедиям, подобной пермской, когда студент устроил стрельбу в своем вузе. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС, которое опубликовано в пятницу.
Военнослужащие военного контингента в Сирийской Арабской Республике (САР) после ряда авиаударов по джихадистам и протурецким боевикам, для нанесения которых применялись истребители и бомбардировщики ВКС РФ, решили теперь задействовать для этих целей ударные вертолета Ка-52.