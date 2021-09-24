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Бастрыкин связал нападения на учебные заведения с деструктивным влиянием интернета

Деструктивное влияние интернета приводит к трагедиям, подобной пермской, когда студент устроил стрельбу в своем вузе.
ТАСС
По мнению Бастрыкина, подрастающее поколение не получает достаточного уровня воспитания и культуры, но при этом увлечено соцсетями и телевидением, которые культивируют насилие и безнравственность.
Lenta.ru
20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете.
Ведомости
Погибли шесть человек, около 40 пострадали.
Говорит Москва

С чего всё началось

Бастрыкин связал нападения на учебные заведения с деструктивным влиянием интернета
Деструктивное влияние интернета приводит к трагедиям, подобной пермской, когда студент устроил стрельбу в своем вузе. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС, которое опубликовано в пятницу.
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