Бастрыкин: в деле Фургала собраны весомые доказательства
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По словам Бастрыкина, следователи и оперативные сотрудники понимали, какое внимание общества привлечёт расследование. Они собрали весомые доказательства причастности экс-губернатора, подчеркнул он, отказавшись раскрывать детали в связи с тайной следствия.В источнике
С чего всё началось
Бастрыкин: Нет сомнений относительно причастности Фургала к преступлениям
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете" рассказал о том, какие основания были у следователей для возбуждения уголовного дела против экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Российская газета05:13
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