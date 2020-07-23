Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
REGNUM
REGNUM

Бастрыкин: в деле Фургала собраны весомые доказательства

По словам Бастрыкина, следователи и оперативные сотрудники понимали, какое внимание общества привлечёт расследование. Они собрали весомые доказательства причастности экс-губернатора, подчеркнул он, отказавшись раскрывать детали в связи с тайной следствия.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Бастрыкин: Нет сомнений относительно причастности Фургала к преступлениям

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете" рассказал о том, какие основания были у следователей для возбуждения уголовного дела против экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Российская газета05:13
Подробнее о событии
Фонтанка.Ру

«Его достижения не освобождают от уголовной ответственности». Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала

Фонтанка.Ру06:03
РЕН ТВ

У следствия нет сомнений в причастности Фургала к убийствам

РЕН ТВ06:01
Взгляд.ру

Бастрыкин высказался о деле Фургала

Взгляд.ру05:55
ТАСС

Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности Фургала к убийствам

ТАСС05:56
Московский Комсомолец

Бастрыкин: сомнений в причастности Фургала к убийствам у СК нет

Московский Комсомолец05:50
Говорит Москва

Бастрыкин заявил об отсутствии сомнений в причастности Фургала к убийствам

Говорит Москва05:41
Российская газета

Бастрыкин: Нет сомнений относительно причастности Фургала к преступлениям

Российская газета05:13

Володин защитил администрацию президента в споре с Зюгановым

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин в ответ заявил, что не согласен с такой оценкой лидера коммунистов, отметив, что в администрации президента открыты для диалога и дорожат конструктивными отношениями с Госдумой.
Daily Stormвчера в 09:42

Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения

Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.
Газета.Ruвчера в 13:00
111

«Коммерсантъ» узнал о разделе активов владельцами группы «Шоколадница»

Основные владельцы группы компаний «Шоколадница» (сети «Кофе Хауз», «Ваби Саби», компания ArenaFoodsCatering, партнерские точки KFC, Pizza Hut и Panda Express) Александр Колобов и Симан Поваренкин решили разделить активы одного из крупнейших участников ресторанного рынка.
Ведомости23:42
2

СК подтвердил, что у Мизулиной нет двойного гражданства

Следственный комитет установил недостоверность информации о наличии у российского сенатора Елены Мизулиной двойного гражданства, по этой информации проводится проверка, сообщила пресс-служба Мизулиной.
РИА Новости05:20
28