Происшествия
News.ruБастрыкин взял на контроль дело готовивших теракт подростков из Керчи
Как писал NEWS.ru ранее, подростки, задержанные в Керчи, действительно готовили теракт. Об этом рассказал один из задержанных школьников. По его словам, они планировали взорвать учебное заведение, находящееся рядом с железной дорогой.
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с чего всё началось
«Бастрыкин поручил следователям в кратчайшие сроки провести все необходимые следственные действия, установив причины и условия, которые способствовали деструктивному поведению несовершеннолетних», — говорится в сообщении.RT на русском13:53
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Экономика
В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты
С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».
Общество
Власти решили изменить схему распределения частот под 5G в России
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, отвечает за распределение этого ресурса в России) планирует утвердить новую схему распределения частот для развития сетей мобильной связи пятого поколения (5G), следует из проекта решения к ближайшему заседанию, которое может состояться 10 марта.
Политика
Небензя назвал выполняемые Украиной пункты Минских соглашений
Киев выполняет только два из 13 пунктов Минских соглашений.
Армия и оружие
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Общество
Карантин для эвакуированных из Китая в Тюмень россиян завершился
Двухнедельный карантин для россиян и граждан СНГ, эвакуированных из Китая в Тюмень из-за нового коронавируса, завершился.
Происшествия
Мантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100
В московском аэропорту Внуково совершил посадку самолет Sukhoi Superjet 100, у которого сработал датчик неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Политика
В Конституции могут прописать право президента распускать Госдуму
Согласно инициативе, президент России сможет распустить нижнюю палату парламента, если она не придет к согласию по поводу формирования хотя бы более трети состава кабинета министров.
Гаджеты
Okko выпустил приставку для телевизора
Происшествия
«Корабль-призрак» появился у берегов Ирландии
В Ирландии к побережью графства Корк прибило 77-метровый «корабль-призрак».
Общество
Правительство отклонило проект о переносе выходного дня на 31 декабря
Законопроект об обязательном переносе одного из выходных дней на 31 декабря отказалась поддержать правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
Общество
Россия временно остановит въезд граждан Китая
С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу.
Музыка
Элтон Джон потерял голос и расплакался во время концерта
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии
Бывшая российская модель Оксана Воеводина прославилась на весь мир, когда вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Вскоре после свадьбы Оксана родила от бывшего монарха сына, которого теперь вынуждена воспитывать самостоятельно.
Гаджеты
Microsoft признала обновление Windows 10 опасным
Microsoft отозвала обновление Windows 10, которое вызывает сбой в работе системы, сообщает Windows Latest.
Происшествия
ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Происшествия
Гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» задержали по делу о взятке
Гендиректор Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан по уголовному делу о получении взятки, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Происшествия
За индийскую посылку жительнице Волгограда грозит до 20 лет тюрьмы
Уточняется, что в отношении жительницы Волгограда было возбуждено уголовное дело, которое предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 20 лет.
Происшествия
Женщина и ребёнок умерли от утечки газа в Забайкалье
СУ СК РФ по Забайкальскому краю возбудило уголовное дело после того, как в одном из домов Читы на улице Токмакова сегодня утром, 18 февраля, были обнаружены тела женщины и ребёнка.
Армия и оружие
ЛНР перешла в наступление в Донбассе
Шоу-бизнес
Волжанка Ковальчук с мужем составили конкуренцию паре Ревва
Фото: instagram Юлия Ковальчук Юлии и Алексею досталась победа в номинации "Самая музыкальная пара года", а вот главный приз премии "Пара года 2020" забрала супружеская чета Анжелика и Александр Ревва.
Политика
Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ
Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Калмыкии
Происшествия
Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Недвижимость
Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд
По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Экономика
В «Единой России» предложили вернуться к вопросу повышения пенсий
Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в ходе пленарного заседания нижней палаты во вторник заявил, что Госдуме и правительству РФ необходимо вернуться к обсуждению вопроса о повышении пенсионного обеспечения, учитывая улучшение макроэкономической ситуации.
Происшествия
«Краснодарский каннибал» Дмитрий Бакшеев умер в тюремной больнице
В тюремной больнице Ростова-на-Дону 16 февраля скончался Дмитрий Бакшеев, приговоренный к 12 годам колонии строгого режима за убийство и расчленение своей знакомой.
Общество
Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата
Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.