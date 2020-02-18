с чего всё началось

Как писал NEWS.ru ранее, подростки, задержанные в Керчи, действительно готовили теракт. Об этом рассказал один из задержанных школьников. По его словам, они планировали взорвать учебное заведение, находящееся рядом с железной дорогой.

Экономика В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».

Общество Власти решили изменить схему распределения частот под 5G в России Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, отвечает за распределение этого ресурса в России) планирует утвердить новую схему распределения частот для развития сетей мобильной связи пятого поколения (5G), следует из проекта решения к ближайшему заседанию, которое может состояться 10 марта.

Политика Сурков освобожден от должности помощника Путина Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.

Происшествия Мантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100 В московском аэропорту Внуково совершил посадку самолет Sukhoi Superjet 100, у которого сработал датчик неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Политика В Конституции могут прописать право президента распускать Госдуму Согласно инициативе, президент России сможет распустить нижнюю палату парламента, если она не придет к согласию по поводу формирования хотя бы более трети состава кабинета министров.

Шоу-бизнес Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии Бывшая российская модель Оксана Воеводина прославилась на весь мир, когда вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Вскоре после свадьбы Оксана родила от бывшего монарха сына, которого теперь вынуждена воспитывать самостоятельно.

Происшествия Женщина и ребёнок умерли от утечки газа в Забайкалье СУ СК РФ по Забайкальскому краю возбудило уголовное дело после того, как в одном из домов Читы на улице Токмакова сегодня утром, 18 февраля, были обнаружены тела женщины и ребёнка.

Шоу-бизнес Волжанка Ковальчук с мужем составили конкуренцию паре Ревва Фото: instagram Юлия Ковальчук Юлии и Алексею досталась победа в номинации "Самая музыкальная пара года", а вот главный приз премии "Пара года 2020" забрала супружеская чета Анжелика и Александр Ревва.

Политика Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.

Недвижимость Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.

Экономика В «Единой России» предложили вернуться к вопросу повышения пенсий Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в ходе пленарного заседания нижней палаты во вторник заявил, что Госдуме и правительству РФ необходимо вернуться к обсуждению вопроса о повышении пенсионного обеспечения, учитывая улучшение макроэкономической ситуации.

Происшествия «Краснодарский каннибал» Дмитрий Бакшеев умер в тюремной больнице В тюремной больнице Ростова-на-Дону 16 февраля скончался Дмитрий Бакшеев, приговоренный к 12 годам колонии строгого режима за убийство и расчленение своей знакомой.