Происшествия
Газета.RuБастрыкин взял на контроль дело готовивших теракты в Керчи подростков
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о подготовке школьниками терактов в образовательных учреждениях Керчи.
Читать в источнике
Оценить38
с чего всё началось
«Бастрыкин поручил следователям в кратчайшие сроки провести все необходимые следственные действия, установив причины и условия, которые способствовали деструктивному поведению несовершеннолетних», — говорится в сообщении.RT на русскомвчера в 13:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 01:50, Ашберн
Политика
Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату
Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату.
Экономика
Российская экономика привлекла иностранцев
Российские компании в 2019 году привлекли рекордно много зарубежных инвестиций за весь период после введения санкций — иностранцы вложили в них на 49,5 процента больше средств, чем годом ранее, подсчитали аналитики аудиторско-консалтинговой компании КПМГ, выдержки из исследования которых приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Футбол
Котин: из защитников ЦСКА больше всего нравится Дивеев
Защитник московского ЦСКА Никита Котин, перешедший в январе из самарских «Крыльев Советов», рассказал, с каких игроков на своей позиции берёт пример.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова госпитализирована
Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию в одиночном разряде Аделина Сотникова госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова.
Общество
Древние стены из человеческих черепов и костей обнаружили в Бельгии
В ходе раскопок у собора Святого Бавона в бельгийском городе Гент археологами были обнаружены стены, выложенные из человеческих черепов и костей.
Общество
Карантин для эвакуированных из Китая в Тюмень россиян завершился
Двухнедельный карантин для россиян и граждан СНГ, эвакуированных из Китая в Тюмень из-за нового коронавируса, завершился.
Политика
США выделят $38 млн на развитие «демократических ценностей» на Украине
США планируют воспитать у молодёжи Украины чувство ответственности за европейское будущее страны и развить «демократические ценности».
Происшествия
В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу
Общество
Россия временно запретила въезд гражданам Китая
Гражданам Китая запретили въезд в Россию для туризма, работы и в частных целях, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет штаб по борьбе с коронавирусом COVID-19.
Политика
WP: министр юстиции США может уйти в отставку из-за твитов Трампа
Министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр рассматривает возможность ухода в отставку из-за касающихся минюста публикаций американского лидера Дональда Трампа в Twitter.
Гаджеты
Apple может презентовать iPhone SE 2 уже 31 марта
Компания Apple может презентовать бюджетный iPhone SE 2 уже 31 марта 2020 года.
Общество
Названа причина аномальной зимы в России
Причина аномальной зимы в России заключается в движении теплых воздушных масс из Атлантики, которые вытесняли холодный воздух из Сибири.
Происшествия
Бывший министр здравоохранения Омской области найден мертвым
Экономика
ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов
ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Гаджеты
Qualcomm представила новый 5G-модем Snapdragon X60
Американский процессорный гигант Qualcomm представил свой очередной 5G-модем Snapdragon X60.
Политика
В «Роснефти» прокомментировали санкции США против своей «дочки»
"Роснефть" назвала санкции США, введенные против трейдинговой "дочки" компании Rosneft Trading SA из-за ее деятельности в Венесуэле, "незаконными, необоснованными", а также "актом правового произвола".
Происшествия
В Екатеринбурге произошел пожар в центре социальной помощи
В Екатеринбурге в результате пожара обрушилась кровля центра социальной помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Происшествия
Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии
Две россиянки покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама.
Армия и оружие
Киев обвинил Россию в атаке на свои позиции в Донбассе
Позиции украинских военных на линии разграничения в Донбассе подверглись атаке «вооруженных формирований Российской Федерации».
Общество
Россия проиграла в споре с ЮКОСом на $50 млрд
Арбитражный трибунал в Гааге в июле 2014 года постановил, что до тех пор, пока Россия не исполнит решение о выплате экс-акционерам суммарной компенсации на $50,086 млрд, на нее должны начисляться сложные проценты по ставке 1,77% годовых (доходность десятилетних казначейских облигаций США по состоянию на начало 2015 года) начиная с 2015 года.
Происшествия
Чиновник Минкульта Мосолов признался в хищении бюджетных средств
Заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов признал вину по делу о хищении свыше 20 млн рублей бюджетных средств.
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил в своем Instagram об уходе с Первого канала, в пресс-службе вещателя по запросу РИА Новости эту информацию подтвердили.
Политика
Небензя: украинские чиновники настроены на саботаж Минских соглашений
Многие влиятельные украинские чиновники настроены на саботаж выполнения Минских соглашений.
Общество
Цены на смартфоны скрыто взвинтили в России из-за коронавируса
Хитрые российские продавцы начали скрыто повышать цены на китайские гаджеты из-за разгула коронавируса.
Политика
Посол России в Польше заявил о плохих отношениях между странами
По словам дипломата, отношения между двумя государствами находятся на самом низком уровне после окончания Второй мировой войны.
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1949 года
В Москве 18 февраля побит температурный рекорд 1949 года, сообщает Гидрометцентр.
Космос