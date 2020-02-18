Происшествия

Газета.RuГазета.RuБастрыкин взял на контроль дело готовивших теракты в Керчи подростков

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о подготовке школьниками терактов в образовательных учреждениях Керчи.
Читать в источнике
Комментировать41
с чего всё началось
«Бастрыкин поручил следователям в кратчайшие сроки провести все необходимые следственные действия, установив причины и условия, которые способствовали деструктивному поведению несовершеннолетних», — говорится в сообщении
.
RT на русском13:53

Подробнее о событии

В отношении подростков из Керчи завели дело о подготовке теракта

Аргументы неделi. Крым15:46

Глава СК взял под личный контроль дело «последователей Рослякова»

РИА Новости Крым14:53

Бастрыкин дал поручения по делу о подготовке терактов в Крыму

RT на русском13:53

Бастрыкин поручил установить мотивы готовивших теракты крымских подростков

Lenta.ru14:09

Бастрыкин дал поручение по делу о подростках-террористах в Керчи

Крым 2414:02

Бастрыкин взял на контроль расследование дела о подготовке терактов подростками в Керчи

ТАСС13:59

Бастрыкин дал поручения по делу о подготовке подростками терактов в Крыму

Известия14:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 16:42, Ашберн
Культура

Димаш Кудайберген не хочет ехать на «Евровидение»

Популярный певец из Казахстана Димаш Кудайберген признался, что не горит желанием участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение», а также и в других подобных состязаниях.
Культуромания 06:50
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Интерфакс 04:48
Армия и оружие

Китайские журналисты оценили шансы России в войне с США

Китайский журналист Чжугэ Сяочэ из издания Sina, оценил шансы российской армии против противников из США и заявил о том, что исход противостояния может решить как ядерное оружие России, так и ее обширные территории.
Московский Комсомолец в Марий Эл 04:45
Шоу-бизнес

Племянник Елизаветы II принял решение о разводе после 26 лет брака

Племянник королевы Великобритании Елизаветы II, дизайнер и предприниматель Дэвид Армстронг-Джонс, второй граф Сноудон принял решение о разводе с супругой Сереной после 26 лет брака, пишет ФАН со ссылкой на информацию инсайдеров.
Вечерняя Москва 09:17
Происшествия

Мантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100

РБК 14:50
Политика

«Роснефть» отреагировала на введенные США против своей «дочки» санкции

В компании напоминают, что "Роснефть" являлась крупным инвестором в экономику Венесуэлы задолго до введения санкций со стороны США, и настаивают, что не нарушают установленные США незаконные ограничения, что неоднократно признавалось американским регулятором.
Газета.Ru 14:45
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз

Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.
КМВ Новости 13:11
Кино

В сети появились новые видео со съемок четвертой «Матрицы»

Жители Сан-Франциско продолжают наблюдать за съемками продолжения трилогии фильмов "Матрица", стартовавшего более недели назад.
Piter.tv 16 февраля в 08:04
Культура

Гибель автора саундтреков к «Бригаде» попала на видео

РЕН ТВ 01:42
Общество

РЖД предоставили ветеранам ВОВ право пожизненного бесплатного проезда

ОАО РЖД приняло решение предоставить бесплатный проезд по России всем ветеранам Великой Отечественной войны с одним сопровождающим, сообщил гендиректор госмонополии Олег Белозеров.
Коммерсантъ 15:24
Политика

Депутат Госдумы Ольга Баталина может перейти на работу в правительство

Ведомости 16:30
Футбол

Атлетико — Ливерпуль 1:0 (2-й тайм)

Мохамед Салах, Садио Мане и Роберто Фирмино включены в стартовый состав английского "Ливерпуля" на первый матч 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико", сообщается на официальном сайте УЕФА.
РИА Новости 14:26
Армия и оружие

В НАТО заявили о подрыве Минских соглашений в Донбассе

Ситуация в Донбассе подрывает условия Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта в регионе.
Известия 14:40
Здоровье

В Госдуме предложили финансировать из бюджета лечение больных СМА

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль направил главе Минздрава Михаилу Мурашко письмо с предложением передать на федеральное финансирование обеспечение дорогостоящими лекарствами больных спинальной мышечной атрофией (СМА).
РИА Новости вчера в 00:50
Политика

Цеха встали: украинская промышленность оказалась на грани коллапса

Действительно, украинская промышленность переживает не лучшие времена.
РИА Новости 00:00
Происшествия

ФСБ задержала планировавших теракты в Керчи подростков

ФСБ предотвратила теракты в образовательных учреждениях Керчи — двое подростков планировали совершить нападения с использованием самодельных бомб.
RT на русском 12:09
Политика

Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР

Советский Союз был «незаконно созданным государством», и Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти, считает судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский.
Коммерсантъ вчера в 02:21
Авто

Toyota разработает преемников Mark X и Crown вместе с Mazda

По сведениям веб-портала BestCarWeb, Mazda планирует создать как заднеприводную платформу, так и силовые агрегаты, как отмечает источник, речь идёт и о бензиновой рядной «шестёрке», и о дизельном моторе.
CarsWeek.ru 07:41
Общество

Роскачество нашло антибиотики в говяжьей тушенке

Российская газета 00:00
Политика

В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию предложила закрепить в основном законе страны неприкосновенность бывших президентов.
RT на русском 07:20
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова сделала стрижку «капля» с голливудской челкой

Возможно, приближение долгожданной весны внесло свои коррективы в имиджевые планы звезды, но, очевидно, встречать новый сезон Чехова решила тоже обновленной и, как любая девушка, естественно, отправилась в салон красоты.
Wday.ru 10:37
Происшествия

Фигурант «московского дела» Андрей Баршай получил три года условно

РБК 11:23
Здоровье

Сапронов: весеннее солнце поможет в борьбе с коронавирусом

По мнению экспертов, с вирусом поможет справиться весеннее солнце.
Народные новости 15:13
Экономика

В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке

Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
РБК вчера в 08:38
Происшествия

Павленскому предъявили обвинения во Франции

Газета.Ru 14:08
Финансы

Рубль поднимается к доллару и евро

В начале торговой сессии в понедельник, 17 февраля, рубль стал подниматься к евро и доллару, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru вчера в 02:06
Кино

Вуди Харрельсона расстреляли на видео со съемок «Венома 2»

Культуромания 06:36
Шоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в бикини

50-летняя Дженнифер Лопес продолжает напоминать своим фанатам о том, как шикарно она выглядит.
Pravda.Ru вчера в 10:12
Игры

Трейлер Men of War II: Arena от создателей «В тылу врага»

Cyber.sports.ru 13:34
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована и перенесла операцию

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова госпитализирована и перенесла операцию.
Газета.Ru 12:24
Как работают Яндекс.Новости?
Нападение на керченский колледжБольше новостей по теме
Главное