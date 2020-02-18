с чего всё началось

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о подготовке школьниками терактов в образовательных учреждениях Керчи.

Бастрыкин взял на контроль дело готовивших теракты в Керчи подростков

Культура Димаш Кудайберген не хочет ехать на «Евровидение» Популярный певец из Казахстана Димаш Кудайберген признался, что не горит желанием участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение», а также и в других подобных состязаниях.

Армия и оружие Китайские журналисты оценили шансы России в войне с США Китайский журналист Чжугэ Сяочэ из издания Sina, оценил шансы российской армии против противников из США и заявил о том, что исход противостояния может решить как ядерное оружие России, так и ее обширные территории.

Шоу-бизнес Племянник Елизаветы II принял решение о разводе после 26 лет брака Племянник королевы Великобритании Елизаветы II, дизайнер и предприниматель Дэвид Армстронг-Джонс, второй граф Сноудон принял решение о разводе с супругой Сереной после 26 лет брака, пишет ФАН со ссылкой на информацию инсайдеров.

Политика «Роснефть» отреагировала на введенные США против своей «дочки» санкции В компании напоминают, что "Роснефть" являлась крупным инвестором в экономику Венесуэлы задолго до введения санкций со стороны США, и настаивают, что не нарушают установленные США незаконные ограничения, что неоднократно признавалось американским регулятором.

Общество РЖД предоставили ветеранам ВОВ право пожизненного бесплатного проезда ОАО РЖД приняло решение предоставить бесплатный проезд по России всем ветеранам Великой Отечественной войны с одним сопровождающим, сообщил гендиректор госмонополии Олег Белозеров.

Футбол Атлетико — Ливерпуль 1:0 (2-й тайм) Мохамед Салах, Садио Мане и Роберто Фирмино включены в стартовый состав английского "Ливерпуля" на первый матч 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико", сообщается на официальном сайте УЕФА.

Здоровье В Госдуме предложили финансировать из бюджета лечение больных СМА Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль направил главе Минздрава Михаилу Мурашко письмо с предложением передать на федеральное финансирование обеспечение дорогостоящими лекарствами больных спинальной мышечной атрофией (СМА).

Происшествия ФСБ задержала планировавших теракты в Керчи подростков ФСБ предотвратила теракты в образовательных учреждениях Керчи — двое подростков планировали совершить нападения с использованием самодельных бомб.

Политика Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР Советский Союз был «незаконно созданным государством», и Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти, считает судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский.

Авто Toyota разработает преемников Mark X и Crown вместе с Mazda По сведениям веб-портала BestCarWeb, Mazda планирует создать как заднеприводную платформу, так и силовые агрегаты, как отмечает источник, речь идёт и о бензиновой рядной «шестёрке», и о дизельном моторе.

Политика В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию предложила закрепить в основном законе страны неприкосновенность бывших президентов.

Шоу-бизнес Анфиса Чехова сделала стрижку «капля» с голливудской челкой Возможно, приближение долгожданной весны внесло свои коррективы в имиджевые планы звезды, но, очевидно, встречать новый сезон Чехова решила тоже обновленной и, как любая девушка, естественно, отправилась в салон красоты.