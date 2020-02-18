Происшествия

Газета.RuГазета.RuБастрыкин взял на контроль дело готовивших теракты в Керчи подростков

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о подготовке школьниками терактов в образовательных учреждениях Керчи.
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«Бастрыкин поручил следователям в кратчайшие сроки провести все необходимые следственные действия, установив причины и условия, которые способствовали деструктивному поведению несовершеннолетних», — говорится в сообщении
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Apple может презентовать iPhone SE 2 уже 31 марта

Компания Apple может презентовать бюджетный iPhone SE 2 уже 31 марта 2020 года.
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