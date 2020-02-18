с чего всё началось

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о подготовке школьниками терактов в образовательных учреждениях Керчи.

Бастрыкин взял на контроль дело готовивших теракты в Керчи подростков

Происшествия Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.

Экономика «Нафтогаз» уточнил ущерб от потери активов в Крыму «Нафтогаз» уточнил в суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму. Украинская компания оценила его в 8 млрд долларов.

Политика Польские дипломаты поспорили с послом России об отношениях двух стран Посольство Польши в России не согласилось с заявлением российского посла Сергея Андреева о том, что сейчас отношения между странами хуже, чем были на момент окончания Второй мировой войны.

Шоу-бизнес Оксана Самойлова родила Джигану долгожданного сына Жена российского и украинского рэпера Джигана Оксана Самойлова подарила известному супругу сына. Мальчик родился в частной клинике Майами.

Политика Сурков освобожден от должности помощника президента Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.

Экономика Кудрин назвал допустимой покупку Сбербанка за счет средств ФНБ Покупка акций Сбербанка у ЦБ за счет средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) не противоречит принципам использования фонда, передает «Интерфакс» слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина.

Общество Телеведущий Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала Телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил в своем Instagram об уходе с Первого канала, в пресс-службе вещателя по запросу РИА Новости эту информацию подтвердили.

Общество Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.

Политика Небензя заявил о саботаже минских соглашений Украиной Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что из 13 пунктов минских соглашений пока выполняются только два.

Экономика Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуту.

Экономика Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.

Авто Jaguar Land Rover представляет первый беспилотник Генеральный директор Jaguar Land Rover сэр Ральф Шпет представил на специальном мероприятии в Национальном центре инноваций в автомобилестроении Университета Уорвика (NAIC) совершенно новую платформу под названием Vector.