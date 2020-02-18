Происшествия
Газета.RuБастрыкин взял на контроль дело готовивших теракты в Керчи подростков
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о подготовке школьниками терактов в образовательных учреждениях Керчи.
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с чего всё началось
«Бастрыкин поручил следователям в кратчайшие сроки провести все необходимые следственные действия, установив причины и условия, которые способствовали деструктивному поведению несовершеннолетних», — говорится в сообщении.RT на русскомвчера в 13:53
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Происшествия
Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады
Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.
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Второй пуск спутников связи OneWeb с Байконура запланирован на вторую половину марта
Британские спутники связи OneWeb будут запущены с космодрома Байконур во второй половине марта.
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Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
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Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»
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В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
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Сурков освобожден от должности помощника президента
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Происшествия
В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу
Учительница выдернула стул из-под подростка, срывавшего урок. В ответ школьник ударил женщину по лицу. Видео появилось в социальных сетях.
Экономика
Кудрин назвал допустимой покупку Сбербанка за счет средств ФНБ
Покупка акций Сбербанка у ЦБ за счет средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) не противоречит принципам использования фонда, передает «Интерфакс» слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина.
Политика
Трамп выступил против запрета на продажу авиадвигателей Китаю
Президент США Дональд Трамп выступил во вторник против запрета на продажу американских авиадвигателей Китаю.
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Происшествия
Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил в своем Instagram об уходе с Первого канала, в пресс-службе вещателя по запросу РИА Новости эту информацию подтвердили.
Общество
Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Политика
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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что из 13 пунктов минских соглашений пока выполняются только два.
Экономика
Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг
Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуту.
Происшествия
ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Экономика
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Ранее стало известно, что в ноябре 2019 года вложения России в госбумаги США достигли $11,4 млрд.
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«Краснодарский каннибал» Бакшеев умер в тюремной больнице
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Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Авто
Бренд Kia обнародовал дебютные снимки обновленного Kia Sorento
Концерн Kia обнародовал дебютные официальные фотоснимки Kia Sorento четвертой генерации.
Экономика
Отрицательную цену на электроэнергию зарегистрировали в Финляндии
В Финляндии была зарегистрирована отрицательная цена на электроэнергию, что было вызвано ветреными погодными условиями.
Политика
WP: министр юстиции США может уйти в отставку из-за твитов Трампа
Министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр рассматривает возможность ухода в отставку из-за касающихся минюста публикаций американского лидера Дональда Трампа в Twitter.
Общество
Фруде Берг обвинил норвежские спецслужбы в своих злоключениях в России
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Jaguar Land Rover представляет первый беспилотник
Генеральный директор Jaguar Land Rover сэр Ральф Шпет представил на специальном мероприятии в Национальном центре инноваций в автомобилестроении Университета Уорвика (NAIC) совершенно новую платформу под названием Vector.
Политика
Кудрин рассказал про приход во власть «питерцев»
Президент России Владимир Путин привел во власть свою команду петербуржцев - сильных передовых специалистами в своих сферах.