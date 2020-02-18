Происшествия

Газета.RuГазета.RuБастрыкин взял на контроль дело готовивших теракты в Керчи подростков

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о подготовке школьниками терактов в образовательных учреждениях Керчи.
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с чего всё началось
«Бастрыкин поручил следователям в кратчайшие сроки провести все необходимые следственные действия, установив причины и условия, которые способствовали деструктивному поведению несовершеннолетних», — говорится в сообщении
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RT на русскомвчера в 13:53

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Глава СК взял под личный контроль дело «последователей Рослякова»

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Бастрыкин дал поручения по делу о подготовке терактов в Крыму

RT на русскомвчера в 13:53

Бастрыкин поручил установить мотивы готовивших теракты крымских подростков

Lenta.ruвчера в 14:09

Бастрыкин дал поручение по делу о подростках-террористах в Керчи

Крым 24вчера в 14:02

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ТАССвчера в 13:59

Бастрыкин взял на контроль расследование дела о подготовке терактов в Керчи

Взгляд.рувчера в 13:59

Бастрыкин дал поручения по делу о подготовке подростками терактов в Крыму

Известиявчера в 14:14
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Происшествия

Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады

Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.
РИА Новости вчера в 18:11
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Бывший вратарь «Зенита» Лодыгин стал игроком «Арсенала»

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Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
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Газета.Ru вчера в 14:18
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Польские дипломаты поспорили с послом России об отношениях двух стран

Посольство Польши в России не согласилось с заявлением российского посла Сергея Андреева о том, что сейчас отношения между странами хуже, чем были на момент окончания Второй мировой войны.
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила Джигану долгожданного сына

Жена российского и украинского рэпера Джигана Оксана Самойлова подарила известному супругу сына. Мальчик родился в частной клинике Майами.
News.ru вчера в 11:47
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В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов

В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Российская газета вчера в 03:53
Политика

Сурков освобожден от должности помощника президента

Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.
РИА Новости вчера в 11:39
Происшествия

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Учительница выдернула стул из-под подростка, срывавшего урок. В ответ школьник ударил женщину по лицу. Видео появилось в социальных сетях.
Российская газета вчера в 06:15
Экономика

Кудрин назвал допустимой покупку Сбербанка за счет средств ФНБ

Покупка акций Сбербанка у ЦБ за счет средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) не противоречит принципам использования фонда, передает «Интерфакс» слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина.
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Политика

Трамп выступил против запрета на продажу авиадвигателей Китаю

Президент США Дональд Трамп выступил во вторник против запрета на продажу американских авиадвигателей Китаю.
РИА Новости вчера в 15:37
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Дзюба рассказал, что относится к Карпину с неприязнью

Sport.ru вчера в 15:43
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Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии

RT на русском вчера в 23:45
Общество

Телеведущий Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил в своем Instagram об уходе с Первого канала, в пресс-службе вещателя по запросу РИА Новости эту информацию подтвердили.
РИА Новости вчера в 10:53
Общество

Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию

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Ведомости вчера в 12:32
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Небензя заявил о саботаже минских соглашений Украиной

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что из 13 пунктов минских соглашений пока выполняются только два.
РБК вчера в 21:13
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Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг

Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуту.
Lenta.ru вчера в 17:40
Происшествия

ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Газета.Ru вчера в 10:54
Экономика

Россия сократила вложения в госбумаги США до $9,9 млрд

Ранее стало известно, что в ноябре 2019 года вложения России в госбумаги США достигли $11,4 млрд.
Газета.Ru вчера в 23:33
Происшествия

«Краснодарский каннибал» Бакшеев умер в тюремной больнице

Краснодарские известия 17 февраля в 10:47
Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru 17 февраля в 21:18
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Бренд Kia обнародовал дебютные снимки обновленного Kia Sorento

Концерн Kia обнародовал дебютные официальные фотоснимки Kia Sorento четвертой генерации.
Pnzdrive 17 февраля в 01:27
Экономика

Отрицательную цену на электроэнергию зарегистрировали в Финляндии

В Финляндии была зарегистрирована отрицательная цена на электроэнергию, что было вызвано ветреными погодными условиями.
Газета.Ru вчера в 09:12
Политика

WP: министр юстиции США может уйти в отставку из-за твитов Трампа

Министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр рассматривает возможность ухода в отставку из-за касающихся минюста публикаций американского лидера Дональда Трампа в Twitter.
ТАСС вчера в 22:15
Общество

Фруде Берг обвинил норвежские спецслужбы в своих злоключениях в России

Норвежец Фруде Берг, которого в России осудили за шпионаж, заявил, что его подставили норвежские спецслужбы.
Вести.Ru вчера в 22:56
Авто

Jaguar Land Rover представляет первый беспилотник

Генеральный директор Jaguar Land Rover сэр Ральф Шпет представил на специальном мероприятии в Национальном центре инноваций в автомобилестроении Университета Уорвика (NAIC) совершенно новую платформу под названием Vector.
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Политика

Кудрин рассказал про приход во власть «питерцев»

Президент России Владимир Путин привел во власть свою команду петербуржцев - сильных передовых специалистами в своих сферах.
Газета.Ru вчера в 19:40
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