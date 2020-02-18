Происшествия
КоммерсантъБастрыкин взял под личный контроль дело о подготовке теракта в Керчи
Председатель СКР Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела о подготовке подростками теракта в Керчи. Несколькими часами ранее стало известно о задержании двух молодых людей, готовивших теракты в двух образовательных учреждениях города.
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с чего всё началось
«Бастрыкин поручил следователям в кратчайшие сроки провести все необходимые следственные действия, установив причины и условия, которые способствовали деструктивному поведению несовершеннолетних», — говорится в сообщении.RT на русском13:53
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Экономика
В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты
С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».
Здоровье
От коронавируса умер главный врач госпиталя в Ухане
В Ухане от коронавируса скончался главный врач госпиталя. Лю Чжимин умер на 52-ом году жизни, передает РИА Новости.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Общество
В США арестовали «завербованного российским правительством» мексиканца
«Согласно судебным документам, должностное лицо из российского правительства завербовало Фуэнтеса в 2019 году и поручило ему арендовать определенную собственность в округе Майами-Дейд (штат Флорида)», — уточняется в документе.
Экономика
В Якутии увеличили прожиточный минимум населения
В Якутии увеличилась величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения за IV квартал 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
Экономика
Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг
Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуту.
Культура
На ТВ стартовал показ нового сериала «Домашний арест»
Премьера кинокартины состоялась 17 февраля на телеканале ТНТ. Авторами сериала являются Петр Буслов и Семен Слепаков.
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров
В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
Политика
Делегация «Оппозиционной платформы» приедет в Москву на парад Победы
Ранее сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что Верховная рада должна сформировать парламентскую делегацию и направить ее в Москву 9 мая в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Кино
Видео со съемок новой «Матрицы» попало в Сеть
В Сан-Франциско проходят съемки новой части нашумевшего фильма «Матрица».
Здоровье
Минздрав Украины назвал дату возвращения граждан из Ухани
Уточняется, что из Ухани намерены эвакуировать 49 граждан Украины, а также почти 25 иностранцев.
Происшествия
Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Шоу-бизнес
Якубович назвал размер своей пенсии
Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович озвучил в интервью порталу Teleprogramma.pro размер своей пенсии.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Авангард» и победил в Восточной конференции КХЛ
Хоккеисты казанского "Ак Барса" обыграли омский "Авангард" в матче чемпионата КХЛ и досрочно победили в Восточной конференции.
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз
Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.
Общество
В России изменят схему распределения частот под 5G
Аукционы на частоты для сетей 5G, запланированные в 2020 году, могут быть отменены.
Общество
Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
Армия и оружие
Российские самолеты не смогут летать над территорией Турции
О сведениях о запрете стали говорить после того, как одному российскому самолету было отказано в предоставлении воздушного пространства Турции.
Общество
Правительство отказалось делать 31 декабря выходным днем
В правительстве России не поддержали законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря.
Общество
Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд
Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
Происшествия
Пассажирка авиалайнера нашла в туалете самолета миллион рублей
Здоровье
Доктор Мясников считает, что вирусы могут быть опаснее атомной войны
В своем блоге врач-кардиолог и телеведущий медицинских передач Александр Мясников отметил, что людям прежде всего надо бояться не ядерных ракет, а свиней, летучих мышей и других животных, являющихся переносчиками различных инфекций.
Политика
Неприкосновенность экс-президентов предложили закрепить в Конституции
Ранее на заседании рабочей группы формулировку о неприкосновенности главы государства, прекратившего полномочия, озвучила председатель Союза женщин РФ Екатерина Лахова.
Здоровье
Названа простая еда, которая поможет сжечь жир
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2004
Среди регионов по количеству зараженных первое место занимает центральная провинция Хубэй, где зарегистрированы более 61,6 тыс. инфицированных, из них 1921 умерли, выздоровели 9128 человек.
Космос
В MetaBallStudios сравнили астероиды и земные объекты
На всемирно известном канале MetaBallStudios был обнародован видеоматериал, в котором ученые продемонстрировали реальные габариты астероидов в сравнении с объектами, расположенными на земном шаре.
Политика
Путин подписал закон о присвоении званий ветеранов военным в Крыму
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность присвоения звания ветерана для военнослужащих, проходивших службу в вооруженных силах, дислоцированных на территориях в Крыму и Севастополе на день принятия их в состав России, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.