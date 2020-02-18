Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъБастрыкин взял под личный контроль дело о подготовке теракта в Керчи

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела о подготовке подростками теракта в Керчи. Несколькими часами ранее стало известно о задержании двух молодых людей, готовивших теракты в двух образовательных учреждениях города.
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с чего всё началось
«Бастрыкин поручил следователям в кратчайшие сроки провести все необходимые следственные действия, установив причины и условия, которые способствовали деструктивному поведению несовершеннолетних», — говорится в сообщении
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RT на русском13:53

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В отношении подростков из Керчи завели дело о подготовке теракта

Аргументы неделi. Крым15:46

Глава СК взял под личный контроль дело «последователей Рослякова»

РИА Новости Крым14:53

Бастрыкин взял на контроль расследование дела о подготовке терактов подростками в Керчи

ТАСС13:59

Бастрыкин поручил установить мотивы готовивших теракты крымских подростков

Lenta.ru14:09

Бастрыкин дал поручение по делу о подростках-террористах в Керчи

Крым 2414:02

Бастрыкин дал поручения по делу о подготовке подростками терактов в Крыму

Известия14:14

Бастрыкин дал поручения по делу о подготовке терактов в Крыму

RT на русском13:53
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Экономика

В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты

С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».
Моя Москва.онлайн 11:04
Здоровье

От коронавируса умер главный врач госпиталя в Ухане

В Ухане от коронавируса скончался главный врач госпиталя. Лю Чжимин умер на 52-ом году жизни, передает РИА Новости.
Псковское агентство информации 05:47
Политика

Сурков освобожден от должности помощника Путина

Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Газета.Ru 12:34
Общество

В США арестовали «завербованного российским правительством» мексиканца

«Согласно судебным документам, должностное лицо из российского правительства завербовало Фуэнтеса в 2019 году и поручило ему арендовать определенную собственность в округе Майами-Дейд (штат Флорида)», — уточняется в документе.
Lenta.ru 20:48
Экономика

В Якутии увеличили прожиточный минимум населения

В Якутии увеличилась величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения за IV квартал 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
REGNUM вчера в 03:20
Экономика

Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг

Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуту.
Lenta.ru 17:40
Культура

На ТВ стартовал показ нового сериала «Домашний арест»

Премьера кинокартины состоялась 17 февраля на телеканале ТНТ. Авторами сериала являются Петр Буслов и Семен Слепаков.
ИнфоСМИ 02:10
Экономика

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
RT на русском 05:40
Политика

Делегация «Оппозиционной платформы» приедет в Москву на парад Победы

Ранее сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что Верховная рада должна сформировать парламентскую делегацию и направить ее в Москву 9 мая в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС 16:41
Кино

Видео со съемок новой «Матрицы» попало в Сеть

В Сан-Франциско проходят съемки новой части нашумевшего фильма «Матрица».
Shraibikus News вчера в 04:39
Здоровье

Минздрав Украины назвал дату возвращения граждан из Ухани

Уточняется, что из Ухани намерены эвакуировать 49 граждан Украины, а также почти 25 иностранцев.
RT на русском вчера в 12:22
Происшествия

Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии

RT на русском 08:14
Шоу-бизнес

Якубович назвал размер своей пенсии

Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович озвучил в интервью порталу Teleprogramma.pro размер своей пенсии.
РИА Новости 19:30
Происшествия

Фигуранта дела о беспорядках в Москве приговорили к условному сроку

Lenta.ru 11:30
Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Авангард» и победил в Восточной конференции КХЛ

Хоккеисты казанского "Ак Барса" обыграли омский "Авангард" в матче чемпионата КХЛ и досрочно победили в Восточной конференции.
РИА Новости 13:40
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз

Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.
КМВ Новости 13:11
Общество

В России изменят схему распределения частот под 5G

Аукционы на частоты для сетей 5G, запланированные в 2020 году, могут быть отменены.
Lenta.ru 17:06
Общество

Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
ТАСС 10:39
Кино

Вуди Харрельсон играет суперзлодея в видео со съемок сиквела «Венома»

Газета.Ru 04:02
Армия и оружие

Российские самолеты не смогут летать над территорией Турции

О сведениях о запрете стали говорить после того, как одному российскому самолету было отказано в предоставлении воздушного пространства Турции.
ИнфоСМИ 11:39
Общество

Правительство отказалось делать 31 декабря выходным днем

В правительстве России не поддержали законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря.
Вести.Ru 03:21
Общество

Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд

Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
РИА Новости 07:34
Происшествия

Пассажирка авиалайнера нашла в туалете самолета миллион рублей

Народные новости вчера в 10:38
Шоу-бизнес

Анна Банщикова стала блондинкой и визуально постарела на 10 лет

Kleo.ru 03:53
Здоровье

Доктор Мясников считает, что вирусы могут быть опаснее атомной войны

В своем блоге врач-кардиолог и телеведущий медицинских передач Александр Мясников отметил, что людям прежде всего надо бояться не ядерных ракет, а свиней, летучих мышей и других животных, являющихся переносчиками различных инфекций.
Live24 10:17
Политика

Неприкосновенность экс-президентов предложили закрепить в Конституции

Ранее на заседании рабочей группы формулировку о неприкосновенности главы государства, прекратившего полномочия, озвучила председатель Союза женщин РФ Екатерина Лахова.
РИА Новости 03:46
Здоровье

Названа простая еда, которая поможет сжечь жир

Smolnarod.ru 15:23
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2004

Среди регионов по количеству зараженных первое место занимает центральная провинция Хубэй, где зарегистрированы более 61,6 тыс. инфицированных, из них 1921 умерли, выздоровели 9128 человек.
ТАСС 19:34
Космос

В MetaBallStudios сравнили астероиды и земные объекты

На всемирно известном канале MetaBallStudios был обнародован видеоматериал, в котором ученые продемонстрировали реальные габариты астероидов в сравнении с объектами, расположенными на земном шаре.
Goroday.ru вчера в 15:03
Политика

Путин подписал закон о присвоении званий ветеранов военным в Крыму

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность присвоения звания ветерана для военнослужащих, проходивших службу в вооруженных силах, дислоцированных на территориях в Крыму и Севастополе на день принятия их в состав России, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 14:39
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