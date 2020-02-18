с чего всё началось

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела о подготовке подростками теракта в Керчи. Несколькими часами ранее стало известно о задержании двух молодых людей, готовивших теракты в двух образовательных учреждениях города.

Бастрыкин взял под личный контроль дело о подготовке теракта в Керчи

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