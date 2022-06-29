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Бастрыкин заявил, что необходимо создать международный трибунал по преступлениям Киева

Для оценки преступлений киевского режима в Донбассе и на Украине необходимо создать международный трибунал.
Известия
Днем ранее в рамках форума Бастрыкин напомнил, что с 2014 года СК РФ документирует преступления украинских силовиков.
Известия
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что украинский президент Владимир Зеленский в рамках международного трибунала должен проходить как военный преступник.
RT на русском
"У нас (России) есть опыт Нюрнбергского, Токийского, Хабаровского, Ленинградского, Киевского трибуналов", - добавил Бастрыкин.
ТАСС

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Глава СК предложил создать международный трибунал по преступлениям на Украине
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