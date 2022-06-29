ИзвестияБастрыкин заявил, что необходимо создать международный трибунал по преступлениям КиеваДля оценки преступлений киевского режима в Донбассе и на Украине необходимо создать международный трибунал.ИзвестияДнем ранее в рамках форума Бастрыкин напомнил, что с 2014 года СК РФ документирует преступления украинских силовиков.ИзвестияГлава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что украинский президент Владимир Зеленский в рамках международного трибунала должен проходить как военный преступник.RT на русском"У нас (России) есть опыт Нюрнбергского, Токийского, Хабаровского, Ленинградского, Киевского трибуналов", - добавил Бастрыкин.ТАССЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияLife.ruФАНКомсомольская правдаПетербургский дневникЦарьградАргументы и ФактыRT на русскомПятый каналДума ТВВоенное делоПодробнее о событииГлава СК предложил создать международный трибунал по преступлениям на УкраинеРоссийская газета06:56Глава СК предложил создать международный трибунал по преступлениям на УкраинеТАСС06:27Самое цитируемоеБастрыкин предложил создать международный трибунал для киевского режимаМосковский Комсомолец07:04Бастрыкин предложил создать международный трибунал по УкраинеURA.Ru07:03Бастрыкин заявил, что необходимо создать международный трибунал по преступлениям КиеваИзвестия07:21Бастрыкин предложил создать международный трибунал по преступлениям киевского режимаRT на русском06:33Бастрыкин предложил включить в международный трибунал по Украине членов СНГ, БРИКС и ШОСLenta.ru06:31Показать ещёОценить321Поделиться