Общество

РИА НовостиРИА НовостиБастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала

Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям.
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Бастрыкин: Нет сомнений относительно причастности Фургала к преступлениям

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете" рассказал о том, какие основания были у следователей для возбуждения уголовного дела против экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Российская газета05:13

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Бастрыкин исключил сомнения в причастности Фургала к преступлениям

РБК08:19

В отношении братьев Ананьевых СК возбудил новые дела о хищениях в «Промсвязьбанке»

Российская газета09:00

Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности Фургала к убийствам

ТАСС05:56

У Бастрыкина нет сомнений в причастности Фургала к преступлениям

Интерфакс06:46

Бастрыкин: у СК нет сомнений в причастности Фургала к убийствам

URA.Ru06:14

Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала

РИА Новости06:57

Бастрыкин: сомнений в причастности Фургала к убийствам у СК нет

Московский Комсомолец05:50
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Политика

В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока — 2»

Бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт считает, что США нарушают международные права ужесточением американских санкций против "Северного потока — 2". Об этом он сказал в интервью RT Deutsch.
Газета.Ru 02:11
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Происшествия

Захвативший полицейского в Полтаве мужчина освободил заложника

Мужчина, захвативший полицейского в Полтаве, отпустил заложника, сообщается на новостном портале "Общественное" со ссылкой на источник.
РИА Новости 09:15
Общество

Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла

Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта.
Lenta.ru вчера в 15:02
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Общество

Хабаровский край получит 1,3 млрд рублей от Мишустина

В своем Telegram-канале врио губернатора региона Михаил Дегтярев написал, что правительство РФ выделит Хабаровскому краю 1,3 млрд. рублей.
Моя Москва.онлайн 06:11
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Путешествия

Мишустин пообещал туристам до 15 тыс. рублей за поездки по РФ

Правительство России компенсирует от 5 до 15 тыс. рублей туристам, которые решили отдохнуть на территории страны.
Известия вчера в 06:27
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Экономика

Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России

Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости вчера в 05:56
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Здоровье

Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа

Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
ТАСС вчера в 08:17
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Политика

Посла России вызвали в МИД Эстонии

Посол РФ в Эстонии Александр Петров приглашен в МИД этой балтийской республики.
ТАСС 07:34
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Экономика

Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета 21 июля в 06:08
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Футбол

Экс-тренер «Зенита» Мирча Луческу возглавил киевское «Динамо»

Вести.Ru 08:51
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Происшествия

Тарасов отказался комментировать информацию о дебоше

Известия 08:29
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Общество

Путин пошутил про «сотенку миллиардов» с главой «Газпром нефти»

Москва, 23 июля 2020, 15:51 — REGNUM Российский президент Владимир Путин отреагировал шуткой на оговорку генерального директора «Газпром нефти» Александра Дюкова о размере инвестиций, необходимых проекту компании.
REGNUM 08:51
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Космос

Китай запустил первую миссию для исследования Марса

Китай запустил свою первую миссию для исследования Марса «Тяньвэнь-1». Прямую трансляцию запуска вел китайский телеканал CGTN.
Телеканал RTVI 02:54
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Происшествия

Адвокат сообщил о задержании политолога Федора Крашенинникова

Адвокат Алексей Бушмаков сообщил о задержании в Екатеринбурге своего подзащитного – политолога Федора Крашенинникова.
Вести.Ru 05:33
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Энергетика

«Оператор ГТС Украины» снизил прогноз транзита российского газа

"Оператор ГТС Украины" снизил прогноз транзита газа из РФ в 2020 году до 52-55 миллиардов кубометров с 55-57 миллиардов при забронированных 65 миллиардах кубометров, заявил в четверг глава компании Сергей Макогон.
РИА Новости 04:16
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Шоу-бизнес

Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз

Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
ГлобалМСК.ру 03:47
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Происшествия

В Подмосковье ищут ранившего девочку из газового пистолета

В Московской области сотрудники полиции ищут мужчину, который выстрелил из газового пистолета в годовалую девочку и причинил ей химические ожоги.
RT на русском 08:31
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Происшествия

В Поморье сотрудники детсада в наказание одели мальчиков в платья

Российская газета 09:12
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Технологии

Менее 20% россиян заявили о вере в неразглашение их данных компаниями

Только 19% россиян верят, что компании соблюдают правило о неразглашении конфиденциальных данных, сообщила в своем исследовании коммуникационная группа Dentsu Aegis Network.
РБК 09:14
Общество

В Хабаровске напали на освещающего протесты «навальниста»

Неизвестные избили журналиста, ведущего YouTube-канала "Штаб Навального" Дмитрия Низовцева, в последнее время занимавшегося освещением местных протестов.
ЗакC.Ру 08:47
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Общество

В Союзе мусульманок Татарстана объяснили брак между девочкой и «имамом»

Председатель общественной организации «Союз мусульманок Татарстана» Наиля Зиганшина прокомментировала информацию о брачном союзе Расула Салихова, который называл себя имамом, и 13-летней девочки.
Ридус 09:00
Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК

Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 15:11
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Происшествия

В Татарии главу районного исполкома подозревают в мошенничестве

Тукаевский район, Татария, 23 июля 2020, 14:51 — REGNUM В Татарии по подозрению в превышении должностных полномочий и мошенничестве возбудили уголовные дела в отношении директора ООО «Тукай Тепло-Газ» и главы исполкома Тукаевского муниципального района.
REGNUM 07:51
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Общество

Как в Москве сносят СК «Олимпийский». Видео

В Москве проходят работы по сносу спортивного комплекса «Олимпийский». Соответствующие видео опубликовали пользователи соцсетей.
РБК 08:06
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Музыка

Сервис Shazam назвал самые популярные песни у россиян в 2020 году

Piter.tv вчера в 00:39
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Футбол

Клубы РПЛ проголосовали против расширения лиги до 18 команд

Москва, 23 июля 2020, 14:34 — REGNUM Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) отказались от расширения лиги до 18 команд.
REGNUM 07:34
Общество

Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход

Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания 08:55
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Культура

На Украине снимут фильм о запорожских казаках-геях

На Украине начались съемки короткометражного фильма Евгения Коршунова о казаках-геях. Лента получила название "Главная крепость Сечи".
Piter.tv вчера в 04:35
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Кино

Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет в кино после окончания пандемии

ToDay News Ufa вчера в 08:06
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Происшествия

Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору

Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК вчера в 13:07
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