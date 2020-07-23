Общество
РИА НовостиБастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала
Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям.
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с чего всё началось
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете" рассказал о том, какие основания были у следователей для возбуждения уголовного дела против экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.Российская газета05:13
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В отношении братьев Ананьевых СК возбудил новые дела о хищениях в «Промсвязьбанке»
Российская газета09:00
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Захвативший полицейского в Полтаве мужчина освободил заложника
Мужчина, захвативший полицейского в Полтаве, отпустил заложника, сообщается на новостном портале "Общественное" со ссылкой на источник.
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Общество
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Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта.
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РИА Новости вчера в 05:56
Здоровье
Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа
Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
ТАСС вчера в 08:17
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Посла России вызвали в МИД Эстонии
Посол РФ в Эстонии Александр Петров приглашен в МИД этой балтийской республики.
ТАСС 07:34
Экономика
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Российская газета 21 июля в 06:08
Общество
Путин пошутил про «сотенку миллиардов» с главой «Газпром нефти»
Москва, 23 июля 2020, 15:51 — REGNUM Российский президент Владимир Путин отреагировал шуткой на оговорку генерального директора «Газпром нефти» Александра Дюкова о размере инвестиций, необходимых проекту компании.
REGNUM 08:51
Космос
Китай запустил первую миссию для исследования Марса
Китай запустил свою первую миссию для исследования Марса «Тяньвэнь-1». Прямую трансляцию запуска вел китайский телеканал CGTN.
Телеканал RTVI 02:54
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании политолога Федора Крашенинникова
Адвокат Алексей Бушмаков сообщил о задержании в Екатеринбурге своего подзащитного – политолога Федора Крашенинникова.
Вести.Ru 05:33
Энергетика
«Оператор ГТС Украины» снизил прогноз транзита российского газа
"Оператор ГТС Украины" снизил прогноз транзита газа из РФ в 2020 году до 52-55 миллиардов кубометров с 55-57 миллиардов при забронированных 65 миллиардах кубометров, заявил в четверг глава компании Сергей Макогон.
РИА Новости 04:16
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
ГлобалМСК.ру 03:47
Происшествия
В Подмосковье ищут ранившего девочку из газового пистолета
В Московской области сотрудники полиции ищут мужчину, который выстрелил из газового пистолета в годовалую девочку и причинил ей химические ожоги.
RT на русском 08:31
Происшествия
В Поморье сотрудники детсада в наказание одели мальчиков в платья
Российская газета 09:12
Технологии
Менее 20% россиян заявили о вере в неразглашение их данных компаниями
Только 19% россиян верят, что компании соблюдают правило о неразглашении конфиденциальных данных, сообщила в своем исследовании коммуникационная группа Dentsu Aegis Network.
РБК 09:14
Общество
В Хабаровске напали на освещающего протесты «навальниста»
Неизвестные избили журналиста, ведущего YouTube-канала "Штаб Навального" Дмитрия Низовцева, в последнее время занимавшегося освещением местных протестов.
ЗакC.Ру 08:47
Общество
В Союзе мусульманок Татарстана объяснили брак между девочкой и «имамом»
Председатель общественной организации «Союз мусульманок Татарстана» Наиля Зиганшина прокомментировала информацию о брачном союзе Расула Салихова, который называл себя имамом, и 13-летней девочки.
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Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 15:11
Происшествия
В Татарии главу районного исполкома подозревают в мошенничестве
Тукаевский район, Татария, 23 июля 2020, 14:51 — REGNUM В Татарии по подозрению в превышении должностных полномочий и мошенничестве возбудили уголовные дела в отношении директора ООО «Тукай Тепло-Газ» и главы исполкома Тукаевского муниципального района.
REGNUM 07:51
Общество
Как в Москве сносят СК «Олимпийский». Видео
В Москве проходят работы по сносу спортивного комплекса «Олимпийский». Соответствующие видео опубликовали пользователи соцсетей.
РБК 08:06
Музыка
Сервис Shazam назвал самые популярные песни у россиян в 2020 году
Piter.tv вчера в 00:39
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали против расширения лиги до 18 команд
Москва, 23 июля 2020, 14:34 — REGNUM Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) отказались от расширения лиги до 18 команд.
REGNUM 07:34
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
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Культура
На Украине снимут фильм о запорожских казаках-геях
На Украине начались съемки короткометражного фильма Евгения Коршунова о казаках-геях. Лента получила название "Главная крепость Сечи".
Piter.tv вчера в 04:35
Кино
Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет в кино после окончания пандемии
ToDay News Ufa вчера в 08:06
Происшествия
Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК вчера в 13:07