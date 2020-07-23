В Антарктике впервые обнаружена утечка придонного метана

Обычно при заметном выделении метана в придонной области бактерии начинали его активно утилизировать, не позволяя газу подняться к поверхности, но в шлаковых конусах пролива Мак-Мердо этого не происходит: хотя первые сообщения о накапливающемся у дна метане появились еще девять лет назад, активность метанотрофных микроорганизмов на локации менялась очень медленно.