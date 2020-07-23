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РИА Новости
РИА Новости

Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала

Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Бастрыкин: Нет сомнений относительно причастности Фургала к преступлениям

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете" рассказал о том, какие основания были у следователей для возбуждения уголовного дела против экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Российская газета05:13
Подробнее о событии
РБК

Бастрыкин исключил сомнения в причастности Фургала к преступлениям

РБК08:19
ТАСС

Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности Фургала к убийствам

ТАСС05:56
Интерфакс

У Бастрыкина нет сомнений в причастности Фургала к преступлениям

Интерфакс06:46
URA.Ru

Бастрыкин: у СК нет сомнений в причастности Фургала к убийствам

URA.Ru06:14
Российская газета

Бастрыкин: В этом году раскрыто более 3 тысяч преступлений прошлых лет

Российская газета07:00
РИА Новости

Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала

РИА Новости06:57
Московский Комсомолец

Бастрыкин: сомнений в причастности Фургала к убийствам у СК нет

Московский Комсомолец05:50
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Захарова назвала вбросом обвинения в попытке взлома разработок вакцины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона отвергает обвинения в причастности к хакерским атакам в отношении разработок вакцины от коронавируса.
RT на русском10:31

В Антарктике впервые обнаружена утечка придонного метана

Обычно при заметном выделении метана в придонной области бактерии начинали его активно утилизировать, не позволяя газу подняться к поверхности, но в шлаковых конусах пролива Мак-Мердо этого не происходит: хотя первые сообщения о накапливающемся у дна метане появились еще девять лет назад, активность метанотрофных микроорганизмов на локации менялась очень медленно.
Naked Science07:11
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Гей-журнал проведет первую церемонию The Gayming Awards — на ней выберут лучших ЛГБТК-стримера, персонажа и игру

Гей-журнал Gayming Magazine анонсировал церемонию The Gayming Awards, на которой наградит разработчиков за лучшие проявления ЛГБТК-культуры в видеоиграх, а также отметит самых ярких представителей меньшинств в стриминге за 2020 год.
CyberSport.ruвчера в 14:42
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«АвтоВАЗ» начал продажи внедорожника Niva под брендом Lada

Внедорожник Chevrolet Niva стал частью модельного ряда АвтоВАЗа в конце 2019 года, когда отечественная компания выкупила у General Motors долю в СП «Джи Эм-АвтоВАЗ» и переименовала производственную площадку, где выпускался Chevrolet Niva, в «Лада Запад Тольятти».
32CARS.ru21 июля в 07:29
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Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19

Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета00:25
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Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUMвчера в 15:47
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Джикия зовет Хвичу в «Спартак»

Как сообщил комментатор канала Матч ТВ Константин Генич, между Джикией и Кварацхелией состоялся разговор о возможном переходе грузинского полузащитника в "Спартак".
Вести.Ru10:20
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Выручка Mail.ru Group во II квартале выросла на 25,5%

Совокупная сегментная выручка Mail.ru Group по МСФО во II квартале 2020 года по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года выросла на 25,5% и составила 25,4 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.
ТАСС04:11
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