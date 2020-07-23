Бастрыкин заявил, что у следствия сомнений в виновности Фургала нет

Издание пишет, что у Бастрыкина нет сомнений в виновности Фургала. По его словам, следствие располагает данными, которые подтверждают причастность бывшего хабаровского губернатора к указанным преступлениям.