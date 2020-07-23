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Цензуры.Нет
Цензуры.Нет

Бастрыкин заявил, что у следствия сомнений в виновности Фургала нет

Издание пишет, что у Бастрыкина нет сомнений в виновности Фургала. По его словам, следствие располагает данными, которые подтверждают причастность бывшего хабаровского губернатора к указанным преступлениям.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Бастрыкин: Нет сомнений относительно причастности Фургала к преступлениям

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете" рассказал о том, какие основания были у следователей для возбуждения уголовного дела против экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Российская газетавчера в 05:13
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РБК

Бастрыкин исключил сомнения в причастности Фургала к преступлениям

РБКвчера в 08:19
Московский Комсомолец

Бастрыкин: сомнений в причастности Фургала к убийствам у СК нет

Московский Комсомолецвчера в 05:50
Интерфакс

У Бастрыкина нет сомнений в причастности Фургала к преступлениям

Интерфаксвчера в 06:46
URA.Ru

Бастрыкин: у СК нет сомнений в причастности Фургала к убийствам

URA.Ruвчера в 06:14
Российская газета

Бастрыкин: В этом году раскрыто более 3 тысяч преступлений прошлых лет

Российская газетавчера в 07:00
ТАСС

Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности Фургала к убийствам

ТАССвчера в 05:56
РИА Новости

Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала

РИА Новостивчера в 06:57

Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход

Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компаниявчера в 08:55
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Власти Петербурга договорились об открытии ТЦ и ресторанов в городе

Власти Санкт-Петербурга договорились с городским управлением Роспотребнадзора об открытии торговых центров и ресторанов с 27 июля, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора.
Газета.Ruвчера в 13:32
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МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений

Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит о непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
Известия17:01
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В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 22,1 тысячи

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 307, до 22105, всего с начала пандемии умерли 719 человек, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения республики.
РИА Новостивчера в 10:10

Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19

Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газетавчера в 00:25
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