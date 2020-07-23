Бастрыкин заявил, что у следствия сомнений в виновности Фургала нет
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Издание пишет, что у Бастрыкина нет сомнений в виновности Фургала. По его словам, следствие располагает данными, которые подтверждают причастность бывшего хабаровского губернатора к указанным преступлениям.В источнике
С чего всё началось
Бастрыкин: Нет сомнений относительно причастности Фургала к преступлениям
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете" рассказал о том, какие основания были у следователей для возбуждения уголовного дела против экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
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