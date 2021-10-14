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Бастрыкин заявил, что устроивший стрельбу в Пермском вузе студент Бекмансуров признал вину

Дзержинский районный суд Перми на выездном заседании в четверг арестовал студента, устроившего стрельбу в пермском вузе, на 2 месяца, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости
Утром 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, еще 47 пострадали.
РИА Новости
Погибли шесть человек, более 40 пострадали.
ТАСС
Студент оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован.
РИА Новости

С чего всё началось

Бастрыкин: студент, устроивший стрельбу в Пермском госуниверситете, полностью признал вину
"Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — добавил он. Утром 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл огонь в Пермском госуниверситете, убив шесть человек, еще 47 пострадали.
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