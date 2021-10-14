Lenta.ruБастрыкин заявил, что устроивший стрельбу в Пермском вузе студент Бекмансуров признал винуДзержинский районный суд Перми на выездном заседании в четверг арестовал студента, устроившего стрельбу в пермском вузе, на 2 месяца, передает корреспондент РИА Новости.РИА НовостиУтром 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, еще 47 пострадали.РИА НовостиПогибли шесть человек, более 40 пострадали.ТАСССтудент оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован.РИА НовостиЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowЦентральная Служба НовостейРЕН ТВМой БрянскПятый каналНТВLife.ruМоя Москва.онлайнSmotrim.ruРБКРидусРБК Пермский крайРГ ПермьAnewsRT на русскомТелеканал RTVIИзвестияТагилСити.руНародные новостиРидусBusiness Class (Пермь)Курьер. Среда. БердскПравославие и МирRZN.infoREGNUMУральский рабочийСолеварПолитическая ЭкспертизаКП - ПермьС чего всё началосьБастрыкин: студент, устроивший стрельбу в Пермском госуниверситете, полностью признал вину"Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — добавил он. Утром 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл огонь в Пермском госуниверситете, убив шесть человек, еще 47 пострадали.РИА Новости05:21Подробнее о событииПермский суд арестовал на два месяца Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в университетеФонтанка.Ру07:08Убийца студентов в Перми приехал на суд в инвалидной коляскеРЕН ТВ07:07Арестованного за стрельбу в пермском вузе студента увезли из больницы на конвойной машинеРИА Новости08:05Устроившего стрельбу в пермском вузе арестовали на два месяцаИзвестия06:56Суд в Перми арестовал Тимура Бекмансурова на два месяцаProperm.ru06:50Студента, устроившего стрельбу в пермском университете, на два месяца отправили в СИЗО59.ru06:39Устроившего стрельбу в вузе в Перми арестовали на два месяцаТАСС06:57Показать ещёОценить266Поделиться