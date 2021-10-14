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Бастрыкин заявил, что устроивший стрельбу в Пермском вузе студент Бекмансуров признал вину

Напавший на Пермский госуниверситет (ПГНИУ) Тимур Бекмансуров полностью признал вину в массовом убийстве.
Lenta.ru
Утром 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл огонь в Пермском госуниверситете, убив шесть человек, еще 47 пострадали.
РИА Новости
В результате погибли шесть человек, 47 пострадали.
Московский Комсомолец
При задержании стрелявший оказал сопротивление и был ранен.
RT на русском

С чего всё началось

Бастрыкин: студент Бекмансуров, устроивший стрельбу в пермском университете, признал вину
"Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — добавил он. Утром 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл огонь в Пермском госуниверситете, убив шесть человек, еще 47 пострадали.
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