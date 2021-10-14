Коронавирус может вызвать серьезные осложнения на органы зрения

Основываясь на результатах исследования, авторы пришли к выводу, что инфекция SARS-CoV-2 в глазах и репликация вируса в клетках сетчатки зависят от рецепторов ACE2, а лекарства, нацеленные на них, могут быть эффективными в лечении пациентов с COVID-19 с симптомами инфекции сетчатки глаза.