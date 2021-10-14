"Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — добавил он. Утром 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл огонь в Пермском госуниверситете, убив шесть человек, еще 47 пострадали.
Основываясь на результатах исследования, авторы пришли к выводу, что инфекция SARS-CoV-2 в глазах и репликация вируса в клетках сетчатки зависят от рецепторов ACE2, а лекарства, нацеленные на них, могут быть эффективными в лечении пациентов с COVID-19 с симптомами инфекции сетчатки глаза.
Уровень кислорода на Земле критически уменьшится через миллиард лет, говорится в исследовании ученых в рамках программы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Nexus for Exoplanet System Science (NExSS, объединение исследований об экзопланетах).
Как утверждают специалисты портала androidheadlines.com смартфон официально презентуют на мероприятии Samsung Unpacked 2 которое пройдет 20 октября 2021 года, а прямые продажи начнутся 29 октября 2021 года.