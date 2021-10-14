"Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — добавил он. Утром 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл огонь в Пермском госуниверситете, убив шесть человек, еще 47 пострадали.
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий трех депутатов - Александра Авдеева и Ольги Баталиной (от "Единой России") и Захара Прилепина (от "Справедливой России - За правду").
Бывший украинский министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что Украина должна иметь наработанный сценарий возвращения "оккупированных" территорий с использованием всех современных форм вооружения и стратегий.
"Решено возобновить на взаимной основе с 9 ноября 2021 года регулярное авиасообщение со следующими государствами: Багамы по маршруту Москва — Нассау с частотой два рейса в неделю, Иран по маршрутам Москва — Тегеран с частотой три рейса в неделю, Сочи — Тегеран с частотой один рейс в неделю", — говорится в сообщении.
Доллар по состоянию на 17:41 мск подешевел на 0,48% к началу торгов и стоил 71,49 руб. На минимуме в ходе торгов доллар стоил 71,32 руб. В последний раз американская валюта была так низко по отношению к рублю в июле 2020 г. Евро торговался по 82,85 руб. (- 0, 62 %).
Министр иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров провел переговоры с главами МИД Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовом на полях Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ в Минске.