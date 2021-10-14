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Бастрыкин заявил, что устроивший стрельбу в Пермском вузе студент Бекмансуров признал вину

Дзержинский районный суд Перми на выездном заседании арестовал на два месяца студента Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском университете.
Комсомольская правда
Выездное заседание суда прошло в здании Пермской краевой клинической больницы, где проходит лечение стрелок.
Рифей-Пермь
В результате шесть человек погибли, 47 пострадали.
Интерфакс
При задержании стрелявший оказал сопротивление и был ранен.
RT на русском

С чего всё началось

Бастрыкин: студент Бекмансуров, устроивший стрельбу в пермском университете, признал вину
"Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — добавил он. Утром 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл огонь в Пермском госуниверситете, убив шесть человек, еще 47 пострадали.
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