Председатель Следственного комитета РоссииАлександр Бастрыкин в интервью «Российской газете» заявил о негативном влиянии некоторых западных институтов на молодёжь в России с помощью цифровых технологий и интернет-сервисов.
Ранее врач-репродуктолог Delta Fertility Clinic Ирина Меньшикова заявила, что генетическая предрасположенность к каким-либо заболеваниям часто является поводом для беспокойства, особенно если речь идет об онкологии.
Доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в беседе с изданием PRIMPRESS рассказала, что обещанную надбавку в размере 1000 рублей в рамках индексации пенсий в 2022 году получат далеко не все пожилые граждане.