Доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в беседе с изданием PRIMPRESS рассказала, что обещанную надбавку в размере 1000 рублей в рамках индексации пенсий в 2022 году получат далеко не все пожилые граждане.