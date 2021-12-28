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Бастрыкин заявил о негативном влиянии некоторых западных институтов на молодёжь в России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете» заявил о негативном влиянии некоторых западных институтов на молодёжь в России с помощью цифровых технологий и интернет-сервисов.
RT на русском
Глава СКР напомнил, что отрицательные персонажи с русскими фамилиями зачастую выступают антагонистами главных героев различных произведений и компьютерных игр.
ТВ Центр
Многие иностранные фильмы, считает глава СК РФ, акцентируют внимание на праве сильного, эгоизме, приветствуют насилие и убийства, совершаемые якобы во благо .
Znak.com
По словам Бастрыкина, противостояние «русской угрозе» является очень частым сюжетом многих произведений даже фантастического жанра.
Московский Комсомолец

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