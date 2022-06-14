Будьте в Плюсе

Басурин: ДНР ждет от российских военных более активного использования ракет и артиллерии

Власти Донецкой Народной Республики запросили у России помощь в виде усиления ракетных атак для нейтрализации вражеской артиллерии и западного вооружения, заявил официальный представитель ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости
В понедельник после массированных обстрелов Донецка, которые продолжались весь день, Пушилин опубликовал заявление.
ТАСС
Как заявил 13 июня в своем видеообращении глава ДНР Денис Пушилин, «противник в буквальном смысле слова перешел все грани».
Известия
Почти 40 мирных жителей получили ранения.
РИА Новости

Подробнее о событии

Басурин: ДНР ждёт от российских военных более активного использования ракет и артиллерии
RT на русскомвчера в 09:13
Басурин: ДНР ждет от российских военных более активного использования ракет и артиллерии
РИА Новостивчера в 06:50
Самое цитируемое
Представитель НМ ДНР Басурин заявил о просьбе к России чаще применять ракеты «Искандер»
Lenta.ruвчера в 08:00
Басурин: ДНР просит Россию предоставить дополнительные «Искандеры» для уничтожения артиллерии ВСУ
Известиявчера в 08:17
ДНР просит Россию задействовать дополнительные «Искандеры»
Smotrim.ruвчера в 09:10
ДНР просит Россию задействовать дополнительные «Искандеры» против артиллерии ВСУ
ТАССвчера в 08:08
Басурин: ДНР просит РФ задействовать «Искандеры» и авиацию для уничтожения артиллерии ВСУ
ФАНвчера в 07:50

Интересное

Президент Украины Зеленский: ВСУ понесли «болезненные» потери в Донбассе и под Харьковом

Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.
РИА Новости17:25

Чемезов назвал бессмысленными попытки замещения всего импорта

Глава «Ростеха» считает введенные ограничения беспрецедентными, но полагает, что «замещать все — бессмысленно, экономически нецелесообразно и попросту невозможно».
РБК17:00

Bloomberg: ФРГ решила не национализировать Gazprom Germania, «чтобы не злить Путина»

Информированные источники агентства утверждают, что канцлер отверг соответствующий план министра экономики Роберта Хабека, поскольку счел, что национализация компании «может разозлить президента России Владимира Путина» и привести к обострениям в вопросе импорта российского газа.
Lenta.ruвчера в 16:52

Минфин США считает, что Россия увеличила доходы от продажи нефти

Министерство финансов США считает, что Россия увеличила свои нефтяные доходы, несмотря на сокращение объёмов продажи нефти.
REGNUMвчера в 16:50

Скабелка назначен главным тренером «Барыса»

Специалист сменил на посту главного тренера казахстанца Юрия Михайлиса. Ранее Скабелка уже руководил «Барысом».
Спорт-Экспрессвчера в 09:01

Часть корпуса смартфона Nothing Phone 1 продемонстрирована на официальном изображении

В следующем месяце состоится официальная презентация интересного смартфона Nothing Phone (1). Мероприятие запланировано на 12 июля.
Superplanshet.ru13 июня в 03:38

Александр Роднянский сообщил о прекращении производства кино в России

Продюсер Александр Роднянский («Левиафан», «Нелюбовь») сообщил о прекращении производства фильмов и сериалов в России в своём Telegram-канале.
Канобувчера в 10:07

Замглавы Минфина Адейемо выразил опасения, что санкции против РФ могут стать избыточными

Американская администрация обеспокоена избыточным использованием санкций против России.
Lenta.ru17:28

Вице-премьер Абрамченко: в Европе наступают «не очень зеленые» времена

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что из-за отказа от российских энергоносителей в Евросоюзе наступают "не очень зеленые" времена, пишет РБК.
Газета.Ru17:53

Мантуров: авиаотрасль России обеспечена заказами минимум на шесть лет

Российские предприятия авиапромышленной отрасли обеспечены заказами как минимум на шесть лет, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
RT на русскомвчера в 16:56