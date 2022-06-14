Власти Донецкой Народной Республики запросили у России помощь в виде усиления ракетных атак для нейтрализации вражеской артиллерии и западного вооружения, заявил официальный представитель ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 1".
Информированные источники агентства утверждают, что канцлер отверг соответствующий план министра экономики Роберта Хабека, поскольку счел, что национализация компании «может разозлить президента России Владимира Путина» и привести к обострениям в вопросе импорта российского газа.