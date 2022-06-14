Глава крымского парламента Владимир Константинов пообещал разобраться с ситуацией, связанной с отказом обслуживать машину военных на одной из станций техобслуживания (СТО); владелец техстанции назвал случившееся недоразумением, пояснив, что его сервис не может обслуживать грузовики.