Власти Донецкой Народной Республики запросили у России помощь в виде усиления ракетных атак для нейтрализации вражеской артиллерии и западного вооружения, заявил официальный представитель ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 1".
Киевские власти попросили открыть гуманитарный коридор для выхода мирных жителей с комбината "Азот" в Северодонецке, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев.
Глава крымского парламента Владимир Константинов пообещал разобраться с ситуацией, связанной с отказом обслуживать машину военных на одной из станций техобслуживания (СТО); владелец техстанции назвал случившееся недоразумением, пояснив, что его сервис не может обслуживать грузовики.
Предполагается, что банки и микрофинансовые организации перед выдачей кредитов должны будут проверять наличие самоограничений заемщика, отметил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.