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Басурин: ДНР ждет от российских военных более активного использования ракет и артиллерии

Власти Донецкой Народной Республики запросили у России помощь в виде усиления ракетных атак для нейтрализации вражеской артиллерии и западного вооружения, заявил официальный представитель ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости
По словам Басурина, объем дополнительного вооружения, который потребуется республике, определит разведка ДНР.
ТАСС
В понедельник после массированных обстрелов Донецка, которые продолжались весь день, Пушилин опубликовал заявление.
ТАСС
В Донецке под ударами оказались множество социальных учреждений, включая роддом, городские больницы, поликлиники, школу, ясли и две гимназии.
РИА Новости

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Басурин: ДНР ждёт от российских военных более активного использования ракет и артиллерии
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