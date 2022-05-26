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Басурин: Ещё не менее трёх украинских военных с «Азовстали» сдались в плен

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что не менее трех украинских военных сдались в плен на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.
ФАН
Басурин отметил, что со временем будет ясно, сколько человек осталось на территории завода.
ТАСС
Впервые о скрывающихся на «Азовстали» после массовой сдачи в плен украинских военных рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
Lenta.ru
По информации ведомства, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков «Азова» и украинских военнослужащих.
Известия

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