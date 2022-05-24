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Басурин опроверг планы по заходу сил ДНР в Авдеевку

Силы ДНР не планируют заходить в город Авдеевку, расположенный в 9 км от северной окраины Донецка, сообщил замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире «Первого канала».
РБК
ВСУ надеются, что ДНР ответным огнем будет уничтожать артиллерийские расчеты, а также будет страдать коксохимический завод.
Smotrim.ru
24 мая Басурин заявил, что силы ДНР ведут тяжелые бои в районе Авдеевки, Горловки, Марьинки и Новомарьинки.
ТАСС
Наступление идет также в районе города Гуляйполя в Запорожской области, Макеевки и Угледара.
Smotrim.ru

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