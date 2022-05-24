РБКБасурин опроверг планы по заходу сил ДНР в АвдеевкуСилы ДНР не планируют заходить в город Авдеевку, расположенный в 9 км от северной окраины Донецка, сообщил замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире «Первого канала».РБКВСУ надеются, что ДНР ответным огнем будет уничтожать артиллерийские расчеты, а также будет страдать коксохимический завод.Smotrim.ru24 мая Басурин заявил, что силы ДНР ведут тяжелые бои в районе Авдеевки, Горловки, Марьинки и Новомарьинки.ТАССНаступление идет также в районе города Гуляйполя в Запорожской области, Макеевки и Угледара.Smotrim.ruЧитать далееСвернутьРБКРБКВоенное делоАбзацЦарьградГазета.RuREGNUMRT на русскомФАНЦентральная Служба НовостейPravda.RuВечерняя МоскваНациональная служба новостейТК ЗвездаКомсомольская правдаПодробнее о событииБасурин сообщил о планах перекрыть логистические пути украинским военным в Авдеевку вместо штурмаКомсомольская правдавчера в 08:34Басурин заявил о намерении подразделений ДНР заблокировать Авдеевку вместо штурмаLenta.ruвчера в 08:24Силы ДНР планируют блокировать АвдеевкуSmotrim.ruвчера в 08:06Басурин заявил об отсутствии планов НМ ДНР входить в АвдеевкуТК Звездавчера в 08:24Басурин заявил, что подразделения ДНР не планируют заходить в АвдеевкуРИА Новостивчера в 08:01Басурин заявил, что силы ДНР не планируют входить в АвдеевкуТАССвчера в 07:53Басурин: вопрос с вхождением в Авдеевку будет решаться после полного блокирования городаRT на русскомвчера в 07:44Показать ещёОценить730Поделиться