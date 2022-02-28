Подразделения Донецкой Народной Республики находятся на подступах к Мариуполю, город скоро будет полностью блокирован, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире «России 1».
В то же время Конашенков подчеркнул, что российская армия за время операции уничтожила более 1000 военных объектов украинского режима, средств ПВО, радиолокационных станций и сотни единиц различной бронетехники.
"Визит Лаврова в Женеву на сессию СПЧ ООН и Конференцию по разоружению отменен из-за беспрецедентного запрета на пролет его самолета в воздушном пространстве ряда стран ЕС, которые ввели антироссийские санкции", - сказали агентству.