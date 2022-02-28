Будьте в Плюсе

Басурин: подразделения ДНР находятся на подступах к Мариуполю

Подразделения Донецкой Народной Республики находятся на подступах к Мариуполю, город скоро будет полностью блокирован, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире «России 1».
RT на русском
Наступательная операция в мариупольском направлении идет успешно, освобождены 19 населенных пунктов.
ТАСС
В то же время Конашенков подчеркнул, что российская армия за время операции уничтожила более 1000 военных объектов украинского режима, средств ПВО, радиолокационных станций и сотни единиц различной бронетехники.
ИА Красная Весна
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Газета.Ru

Подробнее о событии

Басурин заявил, что войска ДНР подходят к Мариуполю
ТАСС07:12
Басурин заявил о подходе войск ДНР к Мариуполю
ТК Звезда05:29
Представитель НМ ДНР Басурин: войска ДНР освободили 19 населенных пунктов Мариуполя
Газета.Ru05:41
Басурин сообщил о подходе войск ДНР к Мариуполю
Общественная служба новостей05:40
Басурин: подразделения ДНР находятся на подступах к Мариуполю
RT на русском05:35
Басурин заявил, что Мариуполь скоро будет заблокирован
News.ru05:53
Басурин: войска ДНР подходят к Мариуполю, город будет скоро блокирован
РЕН ТВ05:26

Интересное

Путин назвал западное сообщество «империей лжи»

С 28 февраля вступили в силу новые западные санкции против России. Они были введены из-за российской военной спецоперации на Украине.
Коммерсантъ07:25

Визит Лаврова в Женеву отменен из-за запрета странами ЕС на пролет его борта

"Визит Лаврова в Женеву на сессию СПЧ ООН и Конференцию по разоружению отменен из-за беспрецедентного запрета на пролет его самолета в воздушном пространстве ряда стран ЕС, которые ввели антироссийские санкции", - сказали агентству.
Эхо Москвы08:14

ЦБ не проводил валютные интервенции 28 февраля из-за санкций

Центральный банк России 28 февраля не проводил валютные интервенции в связи с ограничениями на использование золотовалютных резервов в долларах и евро, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Ведомости08:37

Jerusalem Post узнала о помощи Абрамовича в переговорах России и Украины

Российский миллиардер Роман Абрамович (Bloomberg оценивает его состояние в $13,9 млрд) оказывает помощь в переговорах между Россией и Украиной, сообщила The Jerusalem Post.
РБК06:24

В Гомельской области Белоруссии начались переговоры делегаций России и Украины

В Гомельской области начались переговоры между Россией и Украиной, сообщает ONT NEWS.
Газета.Ru05:19

Минобороны сообщило о завершении блокирования Мариуполя силами ДНР

Военные Донецкой народной республики завершают блокирование Мариуполя, сообщил на брифинге представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
РБК08:36

Мэра Купянска Мацегору подозревают в госизмене на Украине из-за поддержки сил России

Мэра Купянска в Харьковской области Геннадия Мацегору подозревают в госизмене из-за поддержки сил РФ, заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.
РИА Новости09:18

Рынок ипотеки парализован: что будет со ставками и ценами на жилье

Что теперь будет с рынком ипотеки, ставками по жилищным кредитам и ценами на жилье — «РБК-Недвижимость» разбирается вместе с аналитиками и экспертами.
РБК06:47

Федерации хоккея России и Белоруссии будут лишены членства IIHF

Международная федерация хоккея (IIHF) лишит членства в организации национальные федерации России и Белоруссии, информирует Iltalehti.
Legalbet09:10

Командование ВМС Украины подтвердило, что военные с острова Змеиный живы, они в плену

Военные с острова Змеиный живы и находятся в плену, сообщает ВМС Украины в Facebook.
Sputnik Армения07:20