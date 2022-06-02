Указ подписан в целях обеспечения государственных нужд, связанных с повышением общей эффективности и социальной ориентации экономики, а также для сохранения национального достояния для жителей Запорожской области.
Силы Донецкой Народной Республики через несколько дней рассчитывают взять в "котел" группировку украинских военных в районе Лисичанска и Северодонецка, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 1".
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало новый санкционный список россиян, в него вошли бизнесмены Алексей Мордашов и «Северсталь», которой он владеет, и Год Нисанов («Киевская площадь»).