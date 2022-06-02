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Басурин: силы ДНР подавили попытки наступления ВСУ в районе Авдеевки и Новомихайловки

Атака со стороны Новомихайловки была отбита «в результате совместных действий военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации», - подчеркнул Басурин.
Московский Комсомолец
Басурин отметил, что украинская армия понесла большие потери.
RT на русском
Военнослужащие уничтожили БМП и до 15 человек личного состава.
РЕН ТВ
Сегодня также в Народной милиции заявили о зачистке и взятии под контроль дороги Донецк - Авдеевка - Константиновка.
КП - Донецк

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Басурин: силы ДНР подавили контрнаступление ВСУ в районе Авдеевки и Донецка
Аргументы и Факты08:24
Представитель НМ ДНР Басурин заявил о подавлении наступления ВСУ у Авдеевки и Донецка
Lenta.ru07:53
Силы ДНР подавили контрнаступление украинских войск в районе Авдеевки
Известия08:08
Басурин: силы ДНР подавили контрнаступление ВСУ в районе Авдеевки и юго-запада Донецка
ТАСС07:56
Силы ДНР подавили контрнаступление украинских войск в районе Авдеевки
Взгляд.ру08:14
Басурин: силы ДНР подавили попытки наступления ВСУ в районе Авдеевки и Новомихайловки
RT на русском07:52
Басурин: силы ДНР подавили попытки контрнаступления войск Украины в районе Авдеевки, юго-запада Донецка и Новомихайловки
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