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Басурин: украинские военные лишились возможности покинуть Северодонецк и могут сдаться

Украинские силовики фактически блокированы в Северодонецке, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин участникам пресс-тура, организованного Минобороны.
РИА Новости
На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов Северодонецка.
РИА Новости
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
РИА Новости
Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.
Народные новости

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Басурин: У блокированных в Северодонецке подразделений ВСУ ещё остался шанс капитулировать
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