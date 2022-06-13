Ожидается, что президент Эрдоган на саммите НАТО подчеркнет, что "Турция не пойдет на компромисс по своей позиции в отношении стран, поддерживающих терроризм и террористические организации" - сообщила канцелярия.
В офисе генпрокурора Украины сообщили, что на корпоративные права предприятий, которые являются одними из крупнейших производителей минеральной воды на территории Украины, наложен арест на общую сумму свыше 53,4 млн гривен ($1,8 млн).
Аналитики журнала «За рулем» провели опрос среди читателей, у который поинтересовались мнением о том, что власти узаконили выпуск автомобилей по упрощенным нормативам (без ABS, подушек безопасности и прочего).
"Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", — говорится в документе.