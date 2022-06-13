РИА НовостиБасурин: украинские военные лишились возможности покинуть Северодонецк и могут сдатьсяУкраинские силовики фактически блокированы в Северодонецке, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин участникам пресс-тура, организованного Минобороны.РИА НовостиБасурин также рассказал, что «варварские обстрелы Донецка начались после поставок оружия Западом Украине».Говорит МоскваНа прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов Северодонецка.РИА НовостиТем не менее, поскольку в Лисичанске пока нет российских войск и подразделений республик Донбасса, перестрелки ведут исключительно украинские формирования.Ruposters.ruЧитать далееСвернутьСтолица ССтолица СRuposters.ruREGNUMАбзацГлас НародаPravda.RuВечерняя МоскваИА Красная ВеснаНародные новостиLife.ruКомсомольская правдаRT на русскомГазета.RuМолваSolenka.infoВоенное обозрениеФАНПолитическая ЭкспертизаНациональная служба новостейЭкономика сегодняПодробнее о событииБасурин: У блокированных в Северодонецке подразделений ВСУ ещё остался шанс капитулироватьВоенное обозрение03:45Представитель ДНР Басурин: ВСУ лишились возможности покинуть Северодонецк и могут сдатьсяLenta.ru03:39Басурин сообщил, что украинские военные заблокированы в Северодонецке и могут сдатьсяТАСС03:07Басурин: украинские военные лишились возможности покинуть Северодонецк и могут сдатьсяРИА Новости03:26Басурин: Северодонецк фактически блокирован после того, как ВСУ подорвали соединяющий с Лисичанском мостИзвестия03:23В ДНР заявили о фактической блокаде СеверодонецкаИнтерфакс03:21Басурин заявил, что военные ВСУ лишились возможности покинуть СеверодонецкРЕН ТВ03:31Показать ещёОценить884Поделиться