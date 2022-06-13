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Басурин: украинские военные лишились возможности покинуть Северодонецк и могут сдаться

Украинские силовики фактически блокированы в Северодонецке, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин участникам пресс-тура, организованного Минобороны.
РИА Новости
Басурин также рассказал, что «варварские обстрелы Донецка начались после поставок оружия Западом Украине».
Говорит Москва
На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов Северодонецка.
РИА Новости
Тем не менее, поскольку в Лисичанске пока нет российских войск и подразделений республик Донбасса, перестрелки ведут исключительно украинские формирования.
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