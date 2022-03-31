"Сегодня утром нашими средствами противовоздушной обороны недалеко от Мариуполя были обнаружены и уничтожены два вертолёта противника, один из которых упал в районе населённого пункта Рыбацкое", - заявил Басурин.
«Ни Госдеп, ни Пентагон не обладают реальной информацией о том, что происходит в Кремле, не понимают президента [России Владимира] Путина, не понимают механизм принятия решений и не понимают стиль нашей работы», — сказал пресс-секретарь президента.
Представитель ведомства пояснил, что в период с 25 февраля по 4 марта в акваториях Черного и Азовского морей остатками минно-тральных сил ВМС Украины было выставлено около 420 морских якорных мин устаревшей конструкции типа ЯМ-1, в Черном море — 370 и в Азовском — 50.