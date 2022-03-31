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Басурин: уничтожены два вертолета, направленные для эвакуации националистов из Мариуполя

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Силы Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожили два украинских вертолета, направленных для эвакуации главарей украинских националистов из Мариуполя.
ТАСС
"Сегодня утром нашими средствами противовоздушной обороны недалеко от Мариуполя были обнаружены и уничтожены два вертолёта противника, один из которых упал в районе населённого пункта Рыбацкое", - заявил Басурин.
Царьград
Место падения второго вертолета и количество ликвидированных националистов уточняются.
Известия
В настоящее время военные ДНР и России ведут бои за освобождение города.
РИА Новости

Подробнее о событии

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении двух украинских вертолетов возле Мариуполя
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