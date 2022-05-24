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Басурин заявил, что подразделения ДНР не планируют заходить в Авдеевку

Силы Донецкой народной республики не собираются заходить в Авдеевку, планируется перекрыть логистические пути украинских сил в данном населенном пункте и начать переговоры, заявил
 официальный представитель ДНР Эдуард Басурин.
РИА Новости
В эфире телеканала "Россия-1" представитель оборонного ведомства уточнил, что входить в город не планируется для сохранения жизни солдат и мирных жителей.
ТАСС
ВСУ надеются, что ДНР ответным огнем будет уничтожать артиллерийские расчеты, а также будет страдать коксохимический завод.
Smotrim.ru
23 мая замглавы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что в районе Авдеевки, Новоселовки Второй и Красного Лимана были возобновлены активные наступательные действия против ВСУ.
Lenta.ru

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