РИА НовостиБасурин заявил, что подразделения ДНР не планируют заходить в АвдеевкуСилы Донецкой народной республики не собираются заходить в Авдеевку, планируется перекрыть логистические пути украинских сил в данном населенном пункте и начать переговоры, заявил официальный представитель ДНР Эдуард Басурин.РИА НовостиВ эфире телеканала "Россия-1" представитель оборонного ведомства уточнил, что входить в город не планируется для сохранения жизни солдат и мирных жителей.ТАССВСУ надеются, что ДНР ответным огнем будет уничтожать артиллерийские расчеты, а также будет страдать коксохимический завод.Smotrim.ru23 мая замглавы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что в районе Авдеевки, Новоселовки Второй и Красного Лимана были возобновлены активные наступательные действия против ВСУ.Lenta.ruЧитать далееСвернутьВоенное делоВоенное делоГазета.RuЦарьградФАНЦентральная Служба НовостейREGNUMRT на русскомВечерняя МоскваТК ЗвездаКомсомольская правдаLife.ruПодробнее о событииБасурин сообщил о планах перекрыть логистические пути украинским военным в Авдеевку вместо штурмаКомсомольская правда08:34Басурин заявил о намерении подразделений ДНР заблокировать Авдеевку вместо штурмаLenta.ru08:24Басурин: вопрос с вхождением в Авдеевку будет решаться после полного блокирования городаRT на русском07:44Силы ДНР планируют блокировать АвдеевкуSmotrim.ru08:06Басурин заявил, что подразделения ДНР не планируют заходить в АвдеевкуРИА Новости08:01Басурин заявил, что силы ДНР не планируют входить в АвдеевкуТАСС07:53Басурин заявил об отсутствии планов НМ ДНР входить в АвдеевкуТК Звезда08:24Показать ещёОценить546Поделиться