По словам российского дипломата Андрея Келина, власти Великобритании озвучивают все новые инициативы, продолжая накачивать Украину вооружением, однако это не способствует выходу страны из текущего кризиса, а скорее наоборот.
Российские компании начали увольнять или переводить на более "низкие" должности IT-специалистов украинского происхождения, сообщает РБК со ссылкой на двух участников рынка и главу АНО "Информационная культура" Ивана Бегтина.
Москва заинтересована в том, чтобы все гражданские лица покинули зоны военных действий на Украине, и поэтому продолжит открывать гуманитарные коридоры, добавил глава МИД, Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
"Сегодня мы вместе с властями федеральных земель реализовали рекомендации Института Роберта Коха, центральная часть которых - инфицированные должны изолироваться минимум на 21 день", - заявил Лаутербах на пресс-конференции во вторник.