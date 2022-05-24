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Басурин заявил, что силы ДНР не планируют входить в Авдеевку

Подразделения Донецкой Народной Республики (ДНР) не будут заходить в Авдеевку, планируется блокировать город.
ТАСС
Одна из проблем с Авдеевкой заключается в том, что украинские военные ведут с территории коксохимического завода обстрелы Донецка и Ясиноватой, пояснил Басурин.
RT на русском
В эфире телеканала "Россия-1" представитель оборонного ведомства уточнил, что входить в город не планируется для сохранения жизни солдат и мирных жителей.
ТАСС
24 мая Басурин заявил, что силы ДНР ведут тяжелые бои в районе Авдеевки, Горловки, Марьинки и Новомарьинки.
ТАСС

Подробнее о событии

Силы ДНР планируют блокировать Авдеевку
Smotrim.ru08:06
Басурин: вопрос с вхождением в Авдеевку будет решаться после полного блокирования города
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Басурин заявил о планах перекрыть логистические пути ВСУ в Авдеевку вместо штурма
РИА Новости08:01
Басурин заявил, что силы ДНР не планируют входить в Авдеевку
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Подразделения ДНР заблокируют Авдеевку без входа в город
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Спикер Народной милиции ДНР Басурин: войска республики не планируют входить в Авдеевку, город будет блокирован
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