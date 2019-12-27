Общество
ТАССБатурину объявили в розыск по делу о клевете
Мировой суд в Калмыкии объявил вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете после ряда ее неявок на судебные заседания. Об этом в пятницу ТАСС сообщил адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей по делу стороны.
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с чего всё началось
Елена Батурина — президент компании Inteco Management и вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова — стала фигурантом уголовного дела о клевете (ч. 1 ст. 128.1 УК), которое было возбуждено по заявлению Эренцена Манжеева, финансового управляющего в деле о банкротстве бывшего первого вице-президента «Интеко» Виктора Батурина — брата богатейшей россиянки.РБК09:24
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Авто
Названа стоимость серийной цифровой приборки для Lada Vesta
Напомним, что в ближайшем будущем у покупателей Lada Vesta появится возможность приобрести панель приборов с жидкокристаллическим экраном в качестве опции.
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Лимузин Сталина украли на севере Москвы
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В Москве неизвестный мужчина совершил попытку прорваться на территорию храма с ножом.
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обратился к Берлину за военной помощью, но получил отказ.