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Baumarkt Manager: компания OBI закрывает магазины в России из-за ситуации на Украине

"OBI закрывает магазины товаров для дома в России", — пишет портал.
РИА Новости
Уточняется, что в России находится 27 магазинов OBI, в которых работает около 4900 сотрудников.
РИА Новости
Согласно материалу, в сложившихся обстоятельствах у руководства фирмы "не было другого выхода, кроме как прекратить вести бизнес в России".
РИА Новости
Очередной пакет санкций против России страны Запада согласовали после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины.
Телеканал 360°

Подробнее о событии

Baumarkt Manager: компания OBI приняла решение о закрытии магазинов в России
Телеканал 360°20:01
Сеть магазинов строительных товаров OBI прекратит продажи в России
Российская газета20:30
Baumarkt Manager: компания OBI закроет магазины в РФ
News.ru20:28
Компания OBI решила освободить российский рынок
ИА Красная Весна20:13
Компания OBI закрывает магазины в России
Национальная служба новостей22:03
OBI закрывает все магазины в России
URA.Ru19:51
Baumarkt Manager: компания OBI закрывает магазины в России из-за ситуации на Украине
РИА Новости19:48

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