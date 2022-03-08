Президент России от всей души поздравил женщин с Международным женским днем и пожелал им быть окружёнными вниманием и душевным теплом близких людей, и чтобы к женщинам возвращались доброта и участие, которые они щедро дарят семье, детям, внукам, коллегам и друзьям.