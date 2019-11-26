По итогам 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов определились четыре команды, досрочно выигравшие свои группы. «Бавария», «Ювентус», «ПСЖ» и «Манчестер Сити» гарантировали себе выход в 1/8 финала с первого места.

«Бавария», «Юве», «ПСЖ» и «Ман Сити» вышли в плей-офф ЛЧ с 1-го места

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