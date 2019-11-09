Футбол
Советский спортБавария — Боруссия (Дортмунд) 4:0
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Альянц Арена»
Роберт Левандовски
|17′
|36′
Джейдон Санчо
Рафаэл Геррейру
Серж Гнабри
|47′
|61′
Марио Гетце
Марко Ройс
|61′
Юлиан Вайгль
Пако Алькасер
|63′
Марко Ройс
Кингсли Коман
|67′
Серж Гнабри
Филиппе Коутиньо
|70′
Леон Горетцка
Тиаго Алькантара
|72′
Кингсли Коман
Иван Перишич
|75′
Роберт Левандовски
|76′
Матс Хуммельс
|79′
Джошуа Киммих
|90′+1′
|60%
|Владение мячом
|40%
|88%
|Процент точных передач
|80%
|11
|Удары в сторону ворот
|2
|5
|Удары в створ ворот
|–
|–
|Сейвы вратарём
|2
|6
|Офсайды
|2
|2
|Угловые
|1
|9
|Отборы
|15
|10
|Фолы
|12
|2
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Бавария
Расстановка 4‑5‑1
1
Нойер
5
Павар
8
Мартинес
27
Алаба
19
Дэвис
10
Коутиньо
6
Алькантара
25
Мюллер
32
Киммих
14
Перишич
9
Левандовски
2 ×
1
Бюрки
5
Хакими
16
Аканджи
15
Хуммельс
14
Шульц
13
Геррейру
9
Алькасер
19
Брандт
28
Витцель
23
Азар
11
Ройс
Боруссия (Дортмунд)
Расстановка 4‑5‑1
Бавария сыграет дома с Боруссией в матче 11-го тура бундеслиги. После десяти туров Бавария набрала 18 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, у Боруссии 19 очков и третья позиция.
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