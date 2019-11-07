Футбол

Советский спортСоветский спортБавария — Боруссия (Дортмунд) 4:0

Бавария — Боруссия (Дортмунд)
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Альянц Арена»
Роберт Левандовски
17′
36′
Джейдон Санчо
Рафаэл Геррейру
Серж Гнабри
47′
61′
Марио Гетце
Марко Ройс
61′
Юлиан Вайгль
Пако Алькасер
63′
Марко Ройс
Кингсли Коман
67′
Серж Гнабри
Филиппе Коутиньо
70′
Леон Горетцка
Тиаго Алькантара
72′
Кингсли Коман
Иван Перишич
75′
Роберт Левандовски
76′
Матс Хуммельс
79′
Йозуа Киммих
90′+1′
Бавария сыграет дома с Боруссией в матче 11-го тура бундеслиги. После десяти туров Бавария набрала 18 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, у Боруссии 19 очков и третья позиция.
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