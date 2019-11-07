Футбол
Чемпионат«Бавария» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги
Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд в 11-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2019/20. Ставка: победа «Баварии» и тотал больше 2,5 мяча за 1.87.
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