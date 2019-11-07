Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд в 11-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2019/20. Ставка: победа «Баварии» и тотал больше 2,5 мяча за 1.87.

Все про Спорт ру

Авто Haval объявил цены на купе-кроссовер Haval F7x для России Стоимость Haval F7x в РФ стартует от 1 549 000 рублей. Цены на автомобиль были озвучены на официальной презентации модели в Москве.

Экономика МЭР в ближайшие дни внесет в правительство план приватизации Минэкономразвития в ближайшие дни внесет в правительство прогнозный план приватизации, в том числе в нем может содержаться и дополнительный перечень активов.

Общество Потанин выиграл суд о разделе имущества с бывшей женой Суд в Лондоне отклонил иск бывшей жены российского бизнесмена Владимира Потанина о разделе имущества на 5,76 миллиардов евро (7,38 миллиардов долларов), пишет «Коммерсант».

Политика Госдеп «разморозил» помощь Украине до разрешения Трампа Трамп отменил блокировку помощи Украине 11 сентября текущего года, однако Госдепартамент страны сделал это несколькими днями ранее, так как адвокаты ведомства выяснили, что административно-бюджетное управление Белого дома и сам президент не имеют права блокировать выделенные средства.

Экономика В России стали пить меньше пива Директор по корпоративным вопросам Heineken в России Кирилл Болматов отмечает, что растут также продажи пива с разными вкусами – сорта с фруктовыми добавками, ароматизированное пиво.

Политика Зеленский поручил разработать запрещающий россиянам владеть СМИ закон Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров разработать законопроекты об урегулировании СМИ, а именно о стандартах для новостей, о борьбе с фейками и о запрете российским гражданам владеть украинскими СМИ.

Политика Бывший украинский министр прогнозирует последовательный распад Украины Червоненко добавил, что Киев подтолкнул Украину к развалу, потому что изначально не собирался реализовывать надежды голосовавших на президентских выборах людей, которые требовали прекращения гражданской войны в Донбассе.